Das Kuratorium

Das Kuratorium Wiener Pensionistenwohnhäuser wurde 1960 per Beschluss des Wiener Gemeinderates gegründet. Organisiert ist es als gemeinnütziger Fonds. Laut eigenen Angaben zählt das KWP zum größten Anbieter im Bereich der Betreuung von Seniorinnen und Senioren in Österreich. In Wien betreibt das KWP 30 sogenannte Häuser zum Leben.