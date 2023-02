Die Youtuber Evan und Katelyn dokumentieren den Schaffensprozess in einem zwanzigminütigen Video – inklusive Praxistest

Katelyn vor dem vollendeten DIY-Riesenlaptop. Auch Joobie (die Katze) ist begeistert.

Screenshot: Youtube, @EvanAndKatelyn, DIY World’s Biggest Laptop

"Heutzutage scheint es für Unternehmen einfach zu sein, immer kleinere Laptops herzustellen", sagt Youtuber Evan mit sichtlicher Begeisterung in die Kamera, während er immer kleinere Geräte auf dem Tisch vor sich aufstellt. "Aber warum stellen keine Unternehmen große Laptops her?", fragt er – und schon hievt seine Kollegin Katelyn zur Veranschaulichung einen Flatscreen ins Bild. Gemeinsam wollen sie versuchen, den größten Laptop der Welt zu bauen. Der derzeit größte Laptop ist mit 21 Zoll vergleichsweise winzig im Gegensatz zu dem, was sich die beiden Youtuber unter diesem Begriff vorstellen.

Von der Holzplatte bis zum Gamingtest: Evan und Katelyn zeigen das Making-of ihres Riesenlaptops. Evan and Katelyn

Können wir es schaffen? Ja, wir schaffen das!



Und das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen: Mit 43 Zoll Bildschirmdiagonale (ca. 109 cm) und knapp 45 Kilo Eigengewicht haben die beiden wahrlich ein Monster geschaffen. Natürlich geht es hier nicht um Praktikabilität, geschweige denn Portabilität, sondern einfach nur um die Frage: Ist es möglich? Die Antwort: Ja, ist es.

In einem knapp 20-minütigen Video kann man die Entstehungsgeschichte des – voll funktionsfähigen – Ungetüms verfolgen, vom Entwurf aus Karton bis hin zu den 3D-gedruckten Halterungen für die Komponenten und dem ersten Testlauf als Gaming-Laptop.

Die "Tech Specs"



Die verbauten Materialien wurden von dem Bastlerduo sorgfältig ausgewählt: Das Gehäuse ist zwar "nur" aus Sperrholz gefertigt, dafür stützen stabile Aluminiumprofile den überdimensionierten Bildschirm, der auf- und zugeklappt und sogar verriegelt werden kann. Ein Spannmechanismus verhindert außerdem, dass einem der überdimensionale Bildschirm ungebremst die Finger einklemmt.

Bei der riesigen Tastatur handelt es sich um das Modell K605 von Redragon, das mit einer Größe von 58,4 Zentimeter Breite und 20 Zentimeter Tiefe wie für diesen Zweck gemacht scheint. Dank des Touchpads in der Größe eines Tablets ist auch keine Computermaus vonnöten. Im Inneren ist ein Intel NUC 11 Mini PC verbaut, der von den beiden auch gleich mit einem Videospiel dem ultimativen Absturztest unterzogen wird (ca. Minute 08:00 im Video, ebenfalls beim Grande Finale ab ca. 17:30).

Die Akkuleistung – auch hier ein leidiges Thema



Die größte Herausforderung bei diesem Projekt war die Stromversorgung: vor allem, wenn keine Steckdose in der Nähe ist. Die beiden Bastler haben hierfür zwei 150-Watt-Batterieeinheiten verbaut – eine für den Mini-PC, eine separate für den Bildschirm. Eine dritte, kleinere Batterie versorgt die LED-Beleuchtung mit Strom.

Zahlreiche Projekte: Mit Holz und Harz zum Erfolg



Der Youtube-Kanal von Evan und Katelyn verrät: Die beiden sind keine Anfänger. In ihren Videos stellen sie regelmäßig ihre DIY-Projekte vor, von Holzarbeiten und 3D-Druck bis zu klassischen Umbauten zuhause ("Home Makeovers"). Mit 1,36 Millionen Abonnenten und 470 Videos kann man durchaus von einer Erfolgsgeschichte sprechen. Das Guinnessbuch der Rekorde hat sich übrigens noch nicht dazu bekannt, ob hier gerade der größte Laptop der Welt geschaffen wurde. Spaß beim Basteln hatten die beiden aber auf jeden Fall. (red, 24.2.2023)