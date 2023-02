Die Mutter wurde am Donnerstag von der Polizei befragt (Symbolfoto). Foto: Getty Images / iStockphoto / Chalabala

Kapfenberg – Im Fall des am Mittwoch in einer Wohnung im steirischen Kapfenberg entdeckten toten Babys wollen die Behörden noch das Detailergebnis der Obduktion abwarten. Das teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Leoben, Andreas Riedler, am Freitag mit. Erste Ergebnisse hatten massive Gewalteinwirkung gegen Kopf und Hals des Neugeborenen ergeben. Ein Geständnis der Mutter liege vor, später solle ein psychiatrischer bzw. gynäkologischer Sachverständiger beigezogen werden.

Mutter geständig

Die Mutter war am Donnerstag von der Polizei befragt worden, dabei habe sie gestanden, ihr Baby getötet zu haben, weil sie mit der Situation überfordert gewesen sei. Eine Entscheidung, wie es nun weitergehe, werde die Staatsanwaltschaft in den kommenden Tagen treffen, hieß es, das hänge auch vom Gesundheitszustand der 27-Jährigen ab.

Bei den Ermittlungen könnte der Paragraf 79 Strafgesetzbuch – Tötung eines Kindes bei der Geburt – zum Tragen kommen. Eine Mutter, die ihr Kind während der Geburt, oder solange sie noch unter der Einwirkung des Geburtsvorgangs steht, tötet, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. (APA, 24.2.2023)