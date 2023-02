Der Antrag der Grünen fand Unterstützung von SPÖ und Neos, ÖVP und FPÖ waren dagegen. Die Kinder aus Syrien und der Türkei sollen in Wien medizinisch behandelt werden

Straßenszene im syrischen Aleppo. Die Zerstörungen sind ebenso massiv wie in den betroffenen türkischen Regionen – aber es gibt weniger Hilfe. Foto: APA/AFP/Louai Beshara

Wien – Die Stadt Wien will 100 kranke Kinder aus dem syrisch-türkischen Erdbebengebiet samt Begleitpersonen nach Wien einladen, damit sie hier medizinisch behandelt werden können. SPÖ und Neos stimmten am Donnerstag einem entsprechenden Resolutionsantrag der im Gemeinderat oppositionellen Grünen zu. ÖVP und FPÖ waren dagegen.

Initiatorin des Plans ist die grüne Gemeinderätin Berîvan Aslan. Die Spitäler im Katastrophengebiet, die trotz der heftigen Erdstöße stehen geblieben sind, seien völlig überfüllt, sagte sie dem STANDARD. Auch Kinderstationen, in denen sonst zum Beispiel Chemotherapien oder andere Behandlungen an erkrankten Minderjährigen durchgeführt werden, seien mit verletzten Erwachsenen belegt.

Grüne Aslan: Andere Städte sollen sich anschließen

Das Büro von Integrationsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) bestätigte am Freitag den Plan. Aslan werde sich gemeinsam mit dem SPÖ-Gemeinderat Peter Florianschütz um die Umsetzung der Aktion kümmern. In einem ersten Schritt will sich die Grüne mit im Bebengebiet aktiven Organisationen kurzschließen. Die Wiener Initiative könne anderen Städten und Gemeinden ein Vorbild sein, meint sie.

Florianschütz schlug im Gespräch mit dem STANDARD vor, sich vorerst auf Kinder aus den syrischen Erbebengebieten zu konzentrieren. Mangels staatlicher Ressourcen sei die Not dort nämlich noch schlimmer als in der Türkei.

Florianschütz von der SPÖ hofft auf ÖVP-Entgegenkommen

Für die Einreise setzt Florianschütz auf Zusammenarbeit mit den ÖVP-geführten Außen- und Innenressorts. Die syrischen Kinder und ihre Begleitpersonen könnten als Flüchtlinge nach Österreich kommen, sagte er. Erleichterungen bei Visa von erdbebengeschädigten Menschen aus Syrien und der Türkei hat die ÖVP in der Bundesregierung bekanntlich ausgeschlossen.

Einen weiteren grünen Resolutionsantrag, der die Stadt Wien aufforderte, sich allgemein für solche Visaerleichterungen einzusetzen, haben SPÖ und Neos am Donnerstag abgelehnt. (Irene Brickner, 25.2.2023)