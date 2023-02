Ein Curved-Display ist heutzutage keine Besonderheit mehr. Sehr wohl aber, dass es sich auf Knopfdruck individuell krümmen lässt. Foto: STANDARD/bbr

Man muss es schon gesehen haben, um es zu glauben: Drückt man auf einen Knopf der Fernbedienung, zieht sich der plane Bildschirm des LG OLED Flex auf den Millimeter genau nach innen zusammen. Die konkave Krümmung auf Kommando hat einen Grund: Die Mischung aus Fernseher und Monitor soll bestimmte Bildschirmerlebnisse intensivieren können. Partytrick gelungen. Aber macht die Wandlungsfähigkeit auch in der Praxis Sinn? DER STANDARD hat sich den LG OLED Flex zwei Wochen lang angesehen.

Bevor man sich näher auf das konkrete Gerät einlässt, ist eingangs durchaus die Frage berechtigt, wozu man überhaupt die Option auf einen gekrümmten Bildschirm braucht. Die Industrie will Curved-Fernseher und -Monitore zunächst mit der Argumentation schmackhaft machen, dass die Krümmung dem peripheren Sehvermögen des Menschen entgegenkommt und somit die Augen weniger belasten soll.

Augenschonender und gleichzeitig intensiver versprechen die Erlebnisse auf dem LG OLED Flex zu sein. Foto: STANDARD/bbr

Da die Ränder des Bildschirms quasi näher an den Betrachter heranrücken, wird auch ein Effekt versprochen, sich stärker in Filme und Spiele hineingezogen und -versetzt zu fühlen, vergleichbar mit einer "VR-Brille light" – nur eben ohne lästiges Zubehör. Während das alles sehr subjektiv klingt, gibt es tatsächlich einen objektiv nachweisbaren Vorteil: Durch die Krümmung kann im Vergleich zu planen Bildschirmen das Problem möglicher Reflexionen erheblich minimiert werden.

Was aber gerne unter den Teppich gekehrt wird, ist der Umstand, dass diese Faktoren alle nur dann zutreffen, wenn man allein und mittig im richtigen Abstand vor dem Bildschirm sitzt. Gut, vor einem PC sitzt man tendenziell selten gemeinsam mit mehreren Personen, es gibt aber auch noch andere Nachteile. Für gewisse produktive Anwendungen ist die Krümmung einfach ungeeignet, und bei einem Setup mit mehreren Monitoren ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass der Anwender nicht mehr dort sitzt, wo die möglichen Vorteile der Krümmung voll greifen.

Ist ein gekrümmter Bildschirm jetzt also besser als ein planer? Die Wahrheit ist unbefriedigend kompliziert – wie so oft im Leben: Kommt drauf an. Und genau deshalb erscheint es eigentlich gar nicht so blöd, sich ein Gerät auf den Tisch zu stellen, das beides kann. Problem gelöst? Mitnichten.

Zwischen Monseher und Fernitor

Der LG OLED Flex, in seiner sperrigen Bezeichnung auch LG 42LX3Q9LA genannt, hat eine 4K-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel) und ist ausschließlich in der Größe von 42 Zoll erhältlich, das entspricht einer Bildschirmdiagonale von knapp mehr als 106 Zentimetern. Die Entwicklungsabteilung von LG konnte sich offenbar bis zum Schluss nicht entscheiden, ob aus der Idee ein Fernseher oder ein Monitor werden soll – mit dem Resultat, dass es eben beides geworden ist. Und das ist dreigeteilt auch so formulierbar: Beim LG OLED Flex handelt sich es sich technisch gesehen um die mehrfach preisgekrönte C2-Baureihe von LG aus dem Fernsehbereich. Im Unterschied dazu hat der Flex aber einen vollwertigen und optional beleuchtbaren Monitorstandfuß. Und er verfügt eben über die Fähigkeit, dass sich das Display auf Knopfdruck verbiegen lässt.

Hinsichtlich Verarbeitung lässt das knapp 23 Kilo schwere Biest keine Wünsche offen und macht schon beim Auspacken unmissverständlich klar, dass es sich um ein Premiumprodukt handelt. Der massive Standfuß ist zwar nur aus Kunststoff gefertigt, er hat aber eine zurückhaltende Metalloptik, die man durchaus auch freistehend herzeigen kann.

Im Standfuß integriert sind 40-Watt-Frontlautsprecher, die für eine integrierte Lösung hervorragend, aber im Allgemeinen durchschnittlich klingen. Besonders praktisch und im Sockel des Standfußes elegant versteckt ist ein integrierter USB-Hub sowie ein 3,5-Millimeter-Anschluss für Kopfhörer.

Auch ein Rücken kann entzücken: Auch freistehend macht der LG OLED Flex eine hervorragende Figur. Foto: STANDARD/bbr

Rückseitig verfügt der Flex über eine individuell einstellbare Beleuchtung, die man grob zusammengefasst als "Möchtegern-Ambilight" bezeichnen könnte. Die Modi, die sich dynamisch an Bild oder Ton anpassen, konnten in der Praxis überhaupt nicht überzeugen. Sinnvoll erscheint in diesem Zusammenhang allenfalls die Option einer statischen Beleuchtung mit individuell wählbarem Farbton, um im abgedunkelten Raum die Augen ein wenig zu schonen. Unterm Strich aber nicht mehr als ein Fall für die Kategorie "nettes Extra".

Die gewohnt hohe Anschlussvielfalt kann LG auch in diesem Fall anbieten. Foto: STANDARD/bbr

Auf der Rückseite lassen sich linker und rechter Hand zwei Blenden abnehmen, hinter denen sich zahlreiche Anschlussmöglichkeiten befinden. Auf diesem Gebiet ist LG nahezu konkurrenzlos: Vier HDMI-2.1-Ports mit einer Durchsatzrate von bis zu 48 Gbps unterstützen kurze Reaktionszeiten, einen geringen Inputlag und eine Darstellung von bis zu 120 Bildern pro Sekunde. Was die Techniken variabler Bildwiederholraten betrifft, werden sowohl G-Sync von Nvidia als auch Freesync von AMD unterstützt. Volles Programm also.

Im Gegensatz zu einem Fernseher lässt sich der Bildschirm des LG OLED Flex problemlos höhenverstellen und in einem überschaubar kleinen Winkel auch neigen. Eine Swivel- oder Pivot-Funktion hat der Bildschirm allerdings nicht, dass heißt, man kann ihn weder drehen (ohne den Standfuß mitzudrehen) noch um 90 Grad im Hochformat kippen. Aufgrund des Krümmungsfeatures ist es auch nicht möglich, nur den Bildschirm an der Wand zu montieren.

Krümmung auf Kommando

Der Partytrick selbst, die individuelle Krümmung, wird entweder per Knopfdruck über die Fernbedienung oder aber auch die reduzierte Menüführung aktiviert, die mittels Minijoysticks an der Unterseite des Bildschirms "erfummelt" werden muss. Generell ist ein Betrieb ohne Fernbedienung möglich, aber für einen vollumfänglichen Zugriff auf alle Einstellungen des Geräts natürlich nicht ausreichend. Hat man einmal alles eingestellt, muss man aber nicht immer nach der Fernbedienung greifen.

In Fünf-Prozent-Schritten lässt sich der Bildschirm krümmen. In der Praxis reichen drei Voreinstellungen. Foto: STANDARD/bbr

Die Krümmung des LG OLED Flex ist variabel einstellbar von flach bis 900R. Letztere Angabe bedeutet, dass der Bildschirm einen vollständigen Kreis mit einem Radius von 90 Zentimetern (oder eben 900 Millimeter) bilden würde. Für so einen Wechsel auf eine vollständige Krümmung wartet man ungefähr acht Sekunden lang, an das anfangs suspekte Knarzen, Krachen und Surren beim Biegen gewöhnt man sich rasch. Voreingestellt sind ein flacher Bildschirm, eine Krümmung von 60 Prozent und eine Krümmung von 100 Prozent. Über einen Benutzermodus lässt sich die Krümmung aber auch in Fünf-Prozent-Schritten individualisieren. In der Praxis machen aber tatsächlich die drei Voreinstellungen am meisten Sinn.

Ein brillanter Unterhalter

Wer ein mittleres bis größeres OLED-Panel schon einmal in natura erlebt oder, noch besser, einen zu Hause stehen hat, der will sich eigentlich gar nicht mehr an die Zeit davor erinnern. Aufgrund der selbstleuchtenden Pixel ergeben sich Kontrastwerte und vor allem auch Schwarzwerte, die Inhalte – egal ob Filme, Serien oder Gaming – ganz neu aufblühen lassen. Die richtige Quelle vorausgesetzt, wird das Auge mit einer Brillanz verwöhnt, die sonst nur noch von Samsungs QD-OLED oder der für den Heimgebrauch erst bevorstehenden Micro-LED-Technik erreicht werden kann.

Je nach Perspektive kann die Krümmung schwach oder stark wirken. Foto: STANDARD/bbr

Auch der LG OLED Flex kann mit der "C2-Basis" dementsprechend alle Vorzüge seiner Verwandten ausspielen. Das betrifft nicht nur das evo-Panel und die dahinterstehende Technik, sondern auch alle anderen Vorzüge, die fernsehseitig von LG zu erwarten sind. Neben den bereits erwähnten Anschlüssen und einem TV-Tuner ist das zunächst auch die Unterstützung zahlreicher Dolby- und weiterer HDR-Formate sowie der Support für Alexa, Apple Airplay 2 und Homekit.

Web OS 22 inklusive

Beim LG OLED Flex kauft man "heimlich" einen vollwertigen Smart TV mit dem Betriebssystem Web OS 22 mit. Das bringt den Vorteil mit sich, dass man nicht zwingend den PC einschalten muss, wenn man sich schnell mal einen Film ansehen möchte. Gleichzeitig muss man dadurch auch gewisse Blödheiten in Kauf nehmen. Dazu zählt etwa ein Home-Bildschirm, der sich nur sehr eingeschränkt individualisieren lässt, durchschnittliche Streaming-Apps und nicht zuletzt aufgezwungene Werbung. Letzteres scheint generell ein unguter Trend in der Branche, gegen den sich unverständlicherweise niemand zu wehren scheint.

Die Menüführung in Web OS ist über weite Strecken in Ordnung. Nur an der logischen Kategorisierung hapert es mitunter. Foto: STANDARD/bbr

Die Menüführung ist im Prinzip identisch mit den Fernsehern, die über Web OS 22 verfügen, eben mit dem Unterschied, dass es zusätzliche Punkte für die Krümmungs- und Beleuchtungseinstellungen gibt. Genauso störend wie bei den Fernsehern bleibt nach wie vor eine teils nicht nachvollziehbare Kategorisierung. Wieso lassen sich Energiesparmaßnahmen beispielsweise nicht in einem eigenen Unterpunkt anführen? Unter "Selbstpflege des Geräts" finden Nutzerinnen und Nutzer das nur zufällig oder mit viel Hingabe und Geduld.

Das Problem mit der Helligkeit

Das führt eigentlich auch schon zum ersten Hauptproblem, bei dem der Flex leider gar nicht so flexibel ist, wie sein Name nahelegt. Die Helligkeit des LG OLED Flex oder besser gesagt seine Neigung, sie automatisch herunterzuregeln, schränken das Einsatzfeld als Monitor beträchtlich ein. Könnte man sich bei Office-Anwendungen noch einigermaßen damit anfreunden, dass helle Bildflächen nach gewisser Zeit etwas dunkler werden, ist dieses Verhalten bei anderen produktiven Anwendungen wie beispielsweise bei der Bild- oder Videobearbeitung untragbar.

Dahinter steckt die Problematik der automatischen Helligkeitsbeschränkung, die spezifisch bei OLED-Panelen auftritt. Zum einen gibt der sogenannte Automatic Brightness Limiter bei OLED-Fernsehern namensgebend das Maximum an Helligkeit für den gesamten Bildschirm vor, egal wie viele helle Flächen darauf zu sehen sind. Deshalb kann es vorkommen, dass eine einzelne kleine helle Fläche gleißend hell ist, während großflächig helle Flächen vergleichsweise dunkel wirken. Zum anderen regelt der Automatic Static Brightness Limiter die Helligkeit statischer Bilder nach wenigen Minuten automatisch herunter.

Große, helle Flächen können beim LG OLED Flex manchmal richtig nervig dargestellt werden. Foto: STANDARD/bbr

Selbst wenn man nach langer Suche die Energiesparmaßnahmen in den Einstellungen des Geräts gefunden hat, lässt sich dieses Problem nicht vollständig mit einer Deaktivierung beheben. Bisher gab es bei OLED-Fernsehern von LG nur einen Workaround, die Limiter auszuhebeln: Erst im Service-Menü lässt sich die Begrenzung mit einer speziellen Fernbedienung unterdrücken. Ob das mit dem LG OLED Flex auch funktioniert, ist nicht bekannt und wurde für den Test auch nicht ausprobiert. Es ist aber allein schon deshalb nicht zu empfehlen, weil Nutzer mit diesem Verzweiflungsakt um die Herstellergarantie umfallen.

Was bedeutet das für die Praxis? Beim Schauen von Serien, Filmen oder beim Gaming fällt diese Einschränkung minimal bis gar nicht ins Gewicht. Im "normalen" PC-Betrieb hingegen – zum Beispiel schon beim simplen Wechseln von Browser-Tabs oder Office-Anwendungen – kann einen das Hin- und Hergedimme gewaltig nerven. Vor einer Anschaffung sollte man sich also darüber im Klaren sein, dass der LG OLED Flex nicht flexibel genug ist, um universell eingesetzt werden zu können.

Moment, wie viel?

Das führt auch schon zum zweiten Problem, das der LG OLED Flex hat: Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von knapp 3.000 Euro schießt sich der Monitor endgültig ins Abseits des Exotentums. Innovation und Entwicklung haben natürlich ihren Preis, aber diese Summe sprengt jeglichen Rahmen der Vernunft.

Zum Vergleich: Ein herkömmlicher C2 von LG in 42 Zoll kostet weniger als ein Drittel dieses Preises. Will man als Gamer wegen der Immersion unbedingt einen gekrümmten Monitor, dann kann man auch zu Alternativen von LG, Samsung oder Alienware greifen. Und sich für weniger Geld sogar noch einen zweiten Monitor dazustellen, der auf Produktivität zugeschnitten ist. Das soll nicht bedeuten, dass das automatisch die bessere Lösung darstellt, aber die absurde Preisgestaltung schränkt die Attraktivität des LG OLED Flex massiv ein.

Leider nein

LG liefert mit dem OLED Flex zweifellos ein beeindruckendes Stück Technik ab. Neben einer hochwertigen Verarbeitung punktet der Hybrid aus Fernseher und Monitor mit einer problemlosen Implementation, jederzeit zwischen planem und gekrümmtem Bildschirm wechseln zu können. Diese Flexibilität spiegelte sich im Test leider nicht in den möglichen Anwendungsgebieten wider. Aufgrund der Bauweise gegenwärtiger OLED-Panele zeigen sich insbesondere dann Defizite, wenn es um die lange Darstellung heller, statischer Inhalte geht.

Die Frage, ob diese Einschränkung auch noch einen unverbindlichen Verkaufspreis von knapp 3.000 Euro rechtfertigt, muss freilich jeder für sich selbst beantworten. In den meisten Fällen dürfte sie allerdings mit einem klaren Nein zu beantworten sein. So bleibt der LG OLED Flex eine Machbarkeitsstudie in Serienfertigung, von der zu hoffen ist, dass sie in ähnlicher Form irgendwann einmal vielleicht doch noch in Budgetsphären Normalsterblicher vordringt. Denn zu gefallen wüsste die Idee allemal. (Benjamin Brandtner, 25.2.2023)