Wien – Die ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe wartet mit zwei neuen Formaten auf. So ist ab Freitag "Orte des Schreckens" im Hauptabend (20.15 Uhr) auf ATV zu sehen. Im Zuge des True-Crime-Formats wird das Publikum an Orte entführt, an denen sich Schreckliches zugetragen hat, wobei deren Geschichte aufgearbeitet und versucht wird, eine Erklärung dafür zu finden, warum es an diesen Plätzen gehäuft zu mysteriösen bis grauenhaften Geschehnissen kommt.

In der ersten Ausgabe sind das "Horrorhaus" in Spielberg und das Sumpfgebiet "Lustenauer Ried" in Vorarlberg im Mittelpunkt des Geschehens. Zu Wort kommt im Rahmen der Sendung der Psychiater Reinhard Haller.

Auf Puls 4 startet am Montag, 27. Februar, um 20.15 Uhr das Format "Taxi, bitte". Darin werden Taxifahrer in ihrem Alltag begleitet, wobei für skurrile Charaktere aller Altersklassen und jedes Geschlechts und lustige Geschichten auch nach der Sperrstunde gesorgt sein soll. In der ersten Ausgabe werden etwa Rudi aus dem Bezirk Tulln, Diana aus Wien und Tom aus Graz bei ihren Fahrten begleitet. (APA, 24.2.2023)