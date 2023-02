Liebe Leserin, lieber Leser,

Für viele scheint es eine verlockende Idee zu sein: Statt eine mit kurzen Informationsschnippseln garnierte Liste von Links könnte die Suche der Zukunft doch gleich fertige Antworten in Textform liefern. Also so etwas wie ChatGPT halt.

Klingt gut, hat abgesehen von der Neigung solcher Systeme zu Falschinformationen aber noch ein anderes Problem: Den massiv höheren Ressourcenverbrauch. Was das etwa für Google heißen würde, ist eine Frage, der wir heute nachgehen.

Elektroautos haben in den vergangenen Jahren viele Fortschritte gemacht, ein Problem bleibt aber: Das Aufladen ist noch immer sehr viel langsamer als ein klassischer Tankvorgang. Eine neue Technologie verspricht nun deutliche Fortschritte in dieser Hinsicht.

Das und mehr gibt es heute bei uns, wir wünschen spannende Lektüre!

Künstliche Intelligenz könnte die Kosten für jede Google-Suche verzehnfachen

Schneller aufladen: Erstes Auto mit Natrium-Ionen-Akku vorgestellt

Ukraine: Russische Hacker sollen Regierungswebseiten bereits 2021 unterwandert haben

#MorningRoutine: Betreutes Aufwachen mit Tiktok

KI baut unendliche "Simpsons"-Folge: "Gedämpfte Huscheln" in Dauerschleife

"Landwirtschaftssimulator 23" erscheint für Smartphones und Nintendo Switch

Apple Airtag warnt Nutzerin vor ihrem eigenen Hund

"Waldkirchen geht auf Safari": Blackfacing-Shitstorm im Waldviertel