Auf den Spuren der ersten Amerikaner, Liaison, Urlaub wider Willen, Die Hart – The Movie – Mit Radiotipps

Karl Gedlicka

20.15 DOKUMENTARFILM

Auf den Spuren der ersten Amerikaner (CAN/F 2023, Robin Bicknell) Paradigmenwechsel in der archäologischen Forschung: Neue Erkenntnisse legen nahe, dass die ersten Menschen den amerikanischen Kontinent bereits 30.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung besiedelten. Bis 21.45, Arte

21.45 DOKUMENTATION

Stadtratten – Unbekannte Parallelwelt Städte auf der ganzen Welt kämpfen gegen Ratten. Der Versuch, ihrer Herr zu werden, verschlingt Jahr für Jahr Millionen. Dabei ist erstaunlich wenig über das Tier bekannt. Die Wissenschaft beginnt gerade erst, die Ratte für sich zu entdecken und sie zu "rehabilitieren". Bis 22.40, Arte

21.55 THRILLER

Reservoir Dogs (USA 1992, Quentin Tarantino) Acht Männer sitzen in einem Lokal und kennen nur die Decknamen voneinander, ein Raubüberfall geht gründlich schief. Quentin Tarantinos Regiedebüt ist zugleich sein Meisterstück. Nebst dem Filmemacher mit von der Partie: Harvey Keitel, Michael Madsen und Steve Buscemi. Bis 23.40, Servus TV

23.30 KRIMIKOMÖDIE

8 Frauen (8 femmes, F 2002, François Ozon)

In einer Villa wird zur Weihnachtszeit der Hausherr erstochen im Bett aufgefunden. Da sie wegen des gekappten Telefonkabels die Polizei nicht rufen können, nehmen die acht Frauen im Haus die Ermittlungen selbst in die Hand. Mit famosen Darstellerinnen wie Danielle Darrieux, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Emmanuelle Béart und Fanny Ardant. Bis 1.15, RBB

Foto: rbb

Streaming

THRILLERSERIE

Liaison (F/GB 2023, Stephen Hopkins) Politische Intrigen, Cyberattacken, Spionage und Leidenschaft verspricht die sechsteilige britisch-französischen Serie, in der die Fehler der Vergangenheit in der Zukunft auf die Protagonistinnen und Protagonisten warten. Dazu zählen an vorderster Front Eva Green (Casino Royale) und Vincent Cassel (Black Swan). Apple TV+

Apple TV

REISEMUFFEL UNTERWEGS

Urlaub wider Willen (USA 2023, David Brindley) Ein Grantler unterwegs: In der Dokuserie wird der alles andere als reiselustige kanadische Schauspieler Eugene Levy (American Pie) in acht Folgen um den Globus geschickt.

Apple TV+

NEWSROOM

Alaska Daily (USA 2022, Peter Elkoff) Eine gestrauchelte New Yorker Journalistin (Oscar-Preisträgerin Hilary Swank) bekommt eine neue Chance geboten – allerdings nicht im Big Apple, sondern in Anchorage, Alaska.

Disney+

ACTIONKOMÖDIE

Die Hart – The Movie (USA 2023, Eric Appel) Comedian Kevin Hart will als fiktive Version seiner selbst nicht länger Späße machen, sondern in einem Action-Blockbuster mitspielen. Regisseur Claude Van De Velde (Jean Reno) ist bereit, ihn unter seine Fittiche zu nehmen – allerdings nur, wenn er Ron Wilcox’ (John Travolta) Schule für Actionstars besucht. Amazon Prime Video