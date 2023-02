(Das Strandbad in Klagenfurt am Aschermittwoch 2023, menschenleer bis auf, am Ende des Steges, einen ehemaligen Beachvolleyball-Nachwuchsspieler in schwarzen Stiefeln, schwarzer Hose und schwarzer Jacke mit der Aufschrift "Security". Er füttert Enten mit Stücken einer Semmel. Ein zweiter, gleich gekleideter ehemaliger Beachvolleyball-Nachwuchsspieler tritt auf und setzt sich neben den ersten.)

Und? Maskiat g’wesn? Foto: Getty Images

DER ERSTE: Wai wai!*

DER ZWEITE (grimmig): Nix wai wai. Wai wai vuabei.

(Pause)

DER ERSTE: Und? Umzug g’wesn?

DER ZWEITE: Sicher.

DER ERSTE: Coole Wogn?

DER ZWEITE: Sicher.

DER ERSTE: Maskiat aa g’wesn?

DER ZWEITE: Lei Jesaia.

DER ERSTE: Echt? Als wos is er ’gongen?

DER ZWEITE: Off.

DER ERSTE: Echt? Off?

DER ZWEITE (ungehalten): Off, jo! Wos dagegn?

DER ERSTE (irritiert): Naa naa, eh super.

DER ZWEITE: Total geiles Kostim, vastehst? I gekaft.

DER ERSTE: Und? Hot ihm nix getaugt?

DER ZWEITE (schüttelt den Kopf): Lei gepleat.

DER ERSTE: Vielleicht Ongst g’hobt.

DER ZWEITE: Wieso soll Ongst hobn?

DER ERSTE: Nojo, noch klan, waßt eh … War vielleicht g’scheida g’wesn Biene oder Marienkäfer.

DER ZWEITE: Vaschwind, Marienkäfer! (Er nimmt dem Ersten die Semmel aus der Hand, reißt Stücke davon ab und wirft sie den Enten zu.)

DER ZWEITE: Eines Toges wead a ma donkboa sein.

(Vorhang)

(Antonio Fian, 25.2.2023)