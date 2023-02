9.50 MAGAZIN

Twist: Mit Comics durch die Krise Comics boomen – und helfen durch schwierige Zeiten. Begegnungen mit Stars der internationalen Comicszene am Rande des Festivals von Angoulême. Bis 10.40 Okto

11.05 INTERVIEW

Pressestunde Zu Gast ist Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung. Die Fragen stellen Johanna Hager vom Kurier und Christoph Varga (ORF). Bis 12.00, ORF 2

20.15 WESTERN

Bandido (USA 1956, Richard Fleischer) Zwei Abenteurer versuchen, aus dem mexikanischen Bürgerkrieg 1916 Kapital zu schlagen: Während ihnen der eine Waffen verkauft, fungiert der andere als Berater der Rebellen. Im Anschluss an Richard Fleischers als spannendes Katz-und-Maus-Spiel inszenierten Western gibt es Hollywoods Bad Boy, eine Doku über Hauptdarsteller Robert Mitchum, zu sehen. Bis 21.45, Arte

20.15 ERLEBNIS BÜHNE

Musik zwischen Krieg und Frieden Ein Programm unter dem Motto "Tag der Chöre" aus dem Brucknerhaus Linz mit Werken von Anton Bruckner, Arnold Schönberg, Richard Strauss, Kurt Weill, Hugo Wolf und Karl Weigl. Markus Stenz dirigiert das RSO Wien, die Gesangsstimmen kommen vom Collegium Vocale Salzburg und dem Männerchor der ehemaligen Sängerknaben als Chorus Viennensis unter der Leitung Michael Schneiders. Bis 21.50, ORF 3

20.15 ACTIONKOMÖDIE

Bad Spies (The Spy Who Dumped Me, USA 2018, Susanna Fogel) US-Regisseurin Susanna Fogel schickt Mila Kunis und Kate McKinnon als Agentinnen wider Willen auf einen blutig-lustigen Trip durch Europa. Erste Station ist Wien, wo sich die ungewohnte Knüppelschaltung im Auto als unüberwindbares Hindernis erweist. Bis 22.00, ORF 1

Als Agentinnen wider Willen in Wien unterwegs:Mila Kunis (links) und Kate McKinnon in "Bad Spies", ORF 1, 20.15 Uhr. Foto: ORF/Pro7/© 2018 Lions Gate Entertainment/Hopper Stone

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Vollzeit, Teilzeit, Freizeit – Wie viel Arbeit muss sein? Darüber diskutieren bei Claudia Reiterer Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP), Eva-Maria Holzleitner (stellvertretende Bundesparteivorsitzende und Frauensprecherin, SPÖ), Gastronom Sepp Schellhorn, Trend- und Zukunftsforscher Tristan Horx. Bis 23.05, ORF 2

22.40 DOKUMENTATION

Das dunkle Geheimnis des Herrn Paganini – Sagenhaftes zur Geschichte der Saiten Das dämonische Spiel Niccolò Paganinis ist der Stoff zahlreicher Mythen. Der Geigenvirtuose soll dabei den Saiten seiner Instrumente besondere Beachtung geschenkt haben. Über Jahrhunderte geheim gehaltenes Wissen steckte in der Herstellung dieser italienischen Lammdarmsaiten, die "corde divine" (göttliche Saiten) genannt wurden. Bis 23.30, Arte

23.05 SCIENCE-FICTION

Star Trek Into Darkness (USA 2013, J. J. Abrams) J. J. Abrams fokussiert im zweiten Teil seines Star Trek-Reboots klugerweise weiterhin auf die gegensätzlichen Charaktere Kirk und Spock und steigert gleichzeitig den Materialeinsatz. Als genetisch hochgezüchteter Superbösewicht lehrt uns Benedict Cumberbatch das Fürchten. Bis 1.40, Sat.1