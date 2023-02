Der kommende Monat bringt viel Abwechslung für Konsolen, PC-Spieler freuen sich zudem über die schönste Version von "Last of Us"

Leon Kennedy lernt Ende März im Remake von "Resident Evil 4" erneut die spanische Gastfreundschaft der etwas anderen Art kennen. Foto: Capcom

Hatte es der heurige Februar mit "Hogwarts Legacy" und "Atomic Heart" so richtig in sich, dürfte der März diesmal ruhiger verlaufen. Das mag sicherlich auch daran liegen, dass das ursprünglich angekündigte "Star Wars Jedi: Survivor" auf Ende April verschoben worden ist. Große Hoffnungen ruhen gleich zum Auftakt auf "Wo Long: Fallen Dynasty", und erst gegen Monatsende wird es wieder mit zwei vielversprechenden Remakes richtig spannend. DER STANDARD hat die wichtigsten Neuerscheinungen für März zusammengefasst.

"Wo Long: Fallen Dynasty"

PlayStation

Erscheint: 3. März

Plattform: PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S

Hurra, da werden wieder die Controller durch die Wohnzimmer fliegen! Die Entwickler Team Ninja und Schöpfer des hervorragenden "Nioh" hauen voraussichtlich wieder ein Soulslike vom Allerfeinsten raus. Vieles erinnert auch an die beinharte Action des westlichen Samurai, nur spielt man diesmal einen Soldaten, der in der Han-Dynastie der Drei Königreiche ums Überleben kämpft. Wer Interesse hat, kann jetzt schon eine Demo mit den ersten zwei Kapiteln herunterladen und das Spiel ausprobieren.

"Figment 2: Creed Valley"

Bedtime Digital Games

Erscheint: 9. März

Plattform: PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

In der Fortsetzung dieses ungewöhnlich märchenhaften Action-Adventures wird neben Freude am Rätsellösen sehr viel Wert auf musikalisches Gespür und gelegt. Inhaltlich geht es darum, dass man alleine oder auch zu zweit im Couch-Koop den menschlichen Verstand von Alpträumen befreit. Hört sich verrückt an? Ist es auch ein bisschen. In einer kostenlosen Demo lässt sich der Prolog jetzt schon ausprobieren.

"Dark Pictures: Switchback VR"

PlayStation

Erscheint: 16. März

Plattform: PSVR 2 (Playstation 5)

Erste Reihe fußfrei in einer Achterbahn aus der Hölle – so würde sich die Kurzfassung von "Dark Pictures: Switchback VR" am ehesten lesen. Auch wenn es der Titel nahelegt, hat der exklusiv für PSVR 2 erhältliche Titel inhaltlich nur wenig mit der restlichen "Dark Pictures"-Reihe am Hut. Der Rail Shooter will mit verzweigten Strecken für einen hohen Wiederspielwert sorgen und soll regen Gebrauch vom Eyetracking-Feature der Hardware machen. Ob man deshalb besser eher viel oder wenig blinzelt, wird sich erst Mitte März herausstellen.

"Anno 1800 Console Edition"

PlayStation DACH

Erscheint: 16. März

Plattform: Playstation 5, Xbox Series X/S

Es ist tatsächlich schon 25 Jahre her, seitdem das erste Anno (1602) für den PC veröffentlicht worden ist. Heuer ist es endlich soweit, dass auch Konsolen-Spielerinnen und Spieler eine vollwertige Anno-Version erleben können. Wesentlich für eine gelungene Umsetzung wird in diesem Zusammenhang die Adaption an den Controller sowie an den Bildschirme in größerer Distanz sein. Nicht enthalten im Spiel sind die vier Season-Pässe, die es mittlerweile schon für den PC gibt. Möglicherweise werden diese erst zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.

"Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon"

Nintendo of America

Erscheint: 17. März

Plattform: Nintendo Switch

Dieses Monat hat auch einen exklusiven Switch-Titel zu bieten. "Cereza and the Lost Demon" erzählt eine Vorgeschichte zur berühmten Haudrauf-Hexe Bayonetta, die erst letzten Herbst mit einer gelungenen Fortsetzung beehrt worden ist. Stilistisch und inhaltlich driftet man in diesem Fall deutlich ab: Das jüngere Ich der Hexe macht sich mit Dämon Cheshire offensichtlich auf den Weg, um ihre Mutter zu retten.

"Tchia"

PlayStation

Erscheint: 21. März

Plattform: PC, Playstation 4, Playstation 5

Wenn sich das Wetter im März noch zurückhaltend zeigen sollte, kann man mit "Tchia" durchaus mal schon den Sommer üben. Das Open-World-Adventure verspricht eine Südsee-Sandkiste voller guter Laune, in der man sich nicht nur stundenlang verlieren kann. Nein, man lernt beiläufig auch noch jede Menge über Neukaledonien. DER STANDARD hat sich im Vorfeld der Veröffentlichung schon mit dem Game Director unterhalten.

"Resident Evil 4 Remake"

PlayStation

Erscheint: 23. März

Plattform: PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S

Unzählige Versionen von "Resident Evil 4" sind seit dem ursprünglichen Release im Jahr 2005 veröffentlicht worden – zuletzt überraschte eine exklusive und wirklich gute VR-Fassung auf der Meta Quest 2. Nun soll der Horror-Klassiker mit einem Remake in komplett neuem Glanz erstrahlen. Die abenteuerliche Rettung der Präsidententochter wurde für die aktuelle Konsolengeneration und PCs technisch grundlegend überarbeitet, auch die Rückkehr des beliebten Mercenaries-Modus darf im Paket nicht fehlen. Wir freuen uns in jedem Fall auf ein Wiedersehen mit dem Kettensägen-Mann!

"Last of Us Part 1"

PlayStation

Erscheint: 28. März

Plattform: PC, bereits erhältlich für Playstation 5

Nach "Returnal" im Februar gibt Sony Interactive Entertainment das nächste große Kaliber für den PC frei. Dass "The Last of Us Part 1" inhaltlich zu den besten Titeln der letzten Jahre zählt, ist unbestritten. Um sicherzugehen, dass das auch so bleibt, wurde das Spiel zuletzt um ein paar Wochen nach hinten verschoben. Die letzten Ports von Sony-Titeln sollten ohnedies zuversichtlich stimmen, dass sich die Reise von Joel und Ellie keine technische Blöße geben wird. (Benjamin Brandtner, 26.02.2023)