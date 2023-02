"Rettet die Wiener Zeitung": Redaktionsversammlung appelliert an Bundeskanzler, "Germany's Next Topmodel" auf ProSieben: Heidi Klum macht einfach weiter

Anja Reschke rechnete in ihrer Sendung mit dem "Stern" und den "Hitler-Tagebüchern" ab. Foto: Screenshot/ARD-Mediathek

Hier sind die Mediennews im Überblick:

"Holocaust-Leugnung": NDR wertete gefälschte "Hitler-Tagebücher" aus – Für die Rechercheshow "Reschke Fernsehen" hat der NDR Konrad Kujaus erfundene und im "Stern" veröffentlichte Texte digitalisiert, ausgewertet und einordnen lassen

Gibt es noch Hoffnung für ORF Sport Plus? – Sport Austria errechnet einen Millionenschaden für etliche Sportarten und protestiert in einem offenem Brief. Es gibt Zweifel an der Höhe der Einsparungen

"Rettet die Wiener Zeitung": Redaktionsversammlung appelliert an Bundeskanzler – Die Arbeitsgemeinschaft soll alle Ideen und Vorschläge für eine Weiterführung der gedruckten Tageszeitung sondieren und koordinieren

SPÖ kritisiert "Kostenexplosion" bei Werbeausgaben der Regierung – 54 Millionen Euro soll die Regierung im Jahr 2022 für Werbung, PR und Marketing ausgegeben haben. Unter den ÖVP-Kanzlern hätten sich die Werbeausgaben verdoppelt

"Germany's Next Topmodel" auf ProSieben: Heidi Klum macht einfach weiter – Die 49-Jährige führt vor, dass sie die Zügel der seit 2006 jährlich ausgestrahlten Sendung fester denn je in Händen hält

ORF nimmt neues TV-Studio für "ZiB"-Sendungen in Betrieb – Nach 21 Jahren hat das alte Studio ausgedient und soll als Sportstudio weitergenutzt werden

Neues True-Crime-Format bei ATV – Taxigeschichten bei Puls 4 – "Orte des Schreckens" führt an Orte, an denen sich Schreckliches zugetragen hat. Puls 4 begleitet ab Montag Taxifahrer in ihrem Alltag

Schwesterlein, Glass, Cat Stevens, Hidden Figures: TV-Tipps für Freitag – Russlands Soldaten – Wie sie den Krieg in die Heimat bringen; James Bond 007 – Feuerball, Universum History: Ein Leben als Hebamme – Mit Radiotipps

Wie wünschen viel Spaß beim Lesen und ein schönes Wochenende!