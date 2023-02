Der 47-jährige Italiener Marco Rodari ist seit 2010 in Kriegsgebieten unterwegs, um traumatisierten Mädchen und Buben zu helfen – oft auch unter Gefahr für ihn selbst

"Ich bin Pimpa, der Clown", stellt sich Marco Rodari dem ausgelassen klatschenden Publikum vor. "Aber meine Bühne ist nicht das Zirkuszelt. Ich versuche, die Kinder dort zum Lachen zu bringen, wo die Bomben fallen. Dort, wo es kein Lachen mehr gibt." Plötzlich herrscht totale Stille im TV-Studio.

Marco Rodari ist als "Clown Pimpa" in Kriegsgebieten unterwegs – auch in der Ostukraine.

Foto: imago / ZUMA

Der 47-jährige Italiener beginnt zu erzählen. Von einem Spital im Gazastreifen, von fünf Kindern. Nur ein Mädchen sollte die Nacht überleben. Die Kleine hatte alles verloren: die Mama, den Papa, die Geschwister, das Haus. "Alles haben sie versucht, um sie zum Sprechen zu bringen. Ärzte, Krankenschwestern, Psychologen. Nichts. Sie hatte gute Gründe, still zu sein. In der letzten Verzweiflung haben sie mich geholt. Wisst ihr, was ich empfand, als sie plötzlich lächelte und redete?"

Seit 2010 widmet sich Rodari, ein studierter Historiker, seiner Mission: traumatisierten Kindern im Krieg zu helfen. Sein Zirkuszelt ist immer dort, wo Worte versagen – in Gaza, im Irak, in Syrien, in der Ukraine. Seine Uniform ist die obligate rote Clownnase, eine lustige Baseballkappe, ein buntes T-Shirt.

Das alles hat in einem kleinen Koffer Platz, Rodari ist ständig auf Achse, schweres Gepäck wäre hinderlich. Manchmal dient ein Zweig oder ein Kieselstein als Requisite, das muss genügen.

"Ich bin kein Held"

Rund die Hälfte des Jahres ist Rodari unterwegs, ohne Pause. Dabei lebt er wie die Menschen vor Ort: oft ohne Strom, ohne Heizung, manchmal ist das Essen knapp. "Ich bin kein Held, aber ich bleibe auch dann, wenn es gefährlich wird. Meine Hoffnung ist, dass Kinder, denen ich Lachen schenken konnte, keine bösen Menschen werden."

2015 gründete Rodari, der auch Kinderbücher schreibt, den Verein "Den Himmel zum Lächeln bringen" – und seit dem Überfall Russlands bereiste er schon mehrmals den umkämpften Osten der Ukraine, erst vor wenigen Tagen trat er vor Kindern in Charkiw auf.

"Die Kleinen haben keine Religion", meint Rodari. Wenn sie lachen würden, würden sie es alle gemeinsam tun, arabische mit israelischen, ukrainische mit russischen Kindern. Wenn er sehe, wie sich Mütter an ihn, den albernen Clown, klammern, als gehe es ums Überleben, dann sei das Motivation genug. In Gaza formierte sich sogar eine kleine Gruppe, die nach seinem Vorbild weitermacht.

"Von einer Sache bin ich überzeugt", sagt Rodari: "Wenn wir in unserem Leben bei allem die Kinder an die erste Stelle setzen, dann würde auch der Krieg enden." (Gianluca Wallisch, 24.2.2023)