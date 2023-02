Der Brand ist laut Polizeiangaben am Freitag gegen 13.40 Uhr ausgebrochen. Foto: APA/BARBARA GINDL

Bregenz – Eine Achtjährige hat am Freitag in Lauterach (Bezirk Bregenz) beim Brand eines Wohnhauses so schwere Verletzungen erlitten, dass sie wenige Stunden später im Spital gestorben ist. Das Mädchen war bereits in lebensgefährlichem Zustand eingeliefert worden, informierte die Polizei. Großeltern, Eltern und die beiden Geschwister der Achtjährigen blieben unverletzt oder zogen sich nur leichte Verletzungen zu.

Das Feuer brach gegen 13.40 Uhr aus noch unbekannter Ursache im Obergeschoß aus. Dort hielten sich die Eltern und die drei Kinder auf, die Großeltern wohnen im Erdgeschoß. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang bereits dichter Rauch aus den Fenstern im ersten Stock.

Eltern und Geschwister blieben unverletzt

Während die Eltern und die beiden Geschwister mehr oder weniger unverletzt geborgen werden konnten, erlitt die Achtjährige Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung. Sie wurde nach der Erstversorgung per Helikopter ins LKH Feldkirch geflogen, wo sie wenige Stunden später starb.

Neben 80 Feuerwehrleuten standen auch die Polizei mit 18 Personen sowie das Rote Kreuz mit 15 Ersthelfern im Einsatz. Das Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die geschockte Familie. (APA, 24.2.2023)