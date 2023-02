Nächster Salzburger in Leipzig ante portas: Nicolas Seiwald. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Leipzig – Der deutsche Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat offensichtlich Ersatz für den Fall gefunden, dass Konrad Laimer zum FC Bayern München abwandert. Wie die "Leipziger Volkszeitung" (Samstag) berichtet, wird dessen Landsmann Nicolas Seiwald im Sommer nach Sachsen wechseln. Der 21-jährige ÖFB-Internationale besitzt bei Red Bull Salzburg einen Vertrag bis 2026. Es wäre der 20. Wechsel eines Salzburg-Spielers nach Leipzig seit 2012.

Seit Monaten wird Laimer, dessen Kontrakt in Leipzig nach dieser Saison ausläuft und der ihn nicht verlängerte, mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Dort gilt er als Wunschspieler von Cheftrainer Julian Nagelsmann, der mit Laimer bereits in Leipzig zusammengearbeitet hatte. Eine Bestätigung des Transfers steht noch immer aus. (APA, 25.2.2023)