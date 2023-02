Krieg in der Ukraine

China verhinderte mit Russland die G20-Abschlusserklärung zu Ukrainekrieg

In Berlin findet am Samstag eine Friedensdemo statt, zu der die Linken-Politikerin Wagenknecht aufgerufen hatte. Die Kundgebung steht in der Kritik, weil sie sich nicht von rechts außen abgrenzt