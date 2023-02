Am 25. Februar 2020 wurden in Innsbruck die ersten Corona-Fälle gemeldet. Seit Pandemiebeginn sind in Österreich rund 22.000 Menschen mit Covid-19 verstorben.

Insgesamt gab es in Österreich 5.897.047 bestätigte Covid-19-Fälle und eine hohe Dunkelziffer an nicht erfassten Infektionen. Foto: EPA / FAROOQ KHAN

Wien – Am dritten Jahrestag der ersten bestätigten SARS-CoV-2-Fälle in Österreich hat die AGES exakt 5.800 weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermeldet. Außerdem kamen im Tagesvergleich 14 Covid-Tote hinzu. Damit hat die Pandemie seit ihrem Ausbruch insgesamt 21.872 Menschenleben gefordert. In Spitälern lagen zum Wochenende 1.417 Infizierte, aufgrund des breiten Immunschutzes in der Bevölkerung aber mittlerweile viele nicht mehr ursächlich wegen des Virus.

Am 25. Februar 2020 waren in Innsbruck die ersten SARS-CoV-2-Fälle in Österreich behördlich registriert worden. Seither gab es insgesamt 5.897.047 bestätigte Fälle und eine hohe Dunkelziffer an nicht erfassten Infektionen.

Neben dem besseren Schutz vor dem Virus durch eine oder mehrere durchgemachte Infektionen bieten seit mehr als zwei Jahren auch Impfungen Schutz vor einer schweren Covid-19-Erkrankung. 1.554 Stiche wurden am Vortag verabreicht, darunter immerhin 17 Erstimpfungen. Mehr als 6,7 Millionen Menschen in Österreich sind erstgeimpft, 5,1 Millionen haben alle drei Teilimpfungen der Grundimmunisierung abgeschlossen. (APA, 25.2.2023)