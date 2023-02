Der Autolenker verlor auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle. Foto: APA/ROTES KREUZ SALZBURG

Leogang – Drei Menschen sind nach einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Postbus in Leogang (Bezirk Zell am See) in Salzburg Samstagfrüh ums Leben gekommen. Der 25-jährige Autofahrer verlor auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über den Wagen und krachte frontal in den Bus. Die beiden Pkw-Insassinnen im Alter von 29 und 36 Jahren starben noch an der Unfallstelle. Der Lenker erlag im Spital seinen Verletzungen, wie die Polizei am Abend berichtete.

Kurz vor 8 Uhr ereignete sich der Unfall auf der B164. Der 51-jährige einheimische Buslenker kam mit schweren Verletzungen davon. Er war zum Unfallzeitpunkt ohne Fahrgäste unterwegs und wurde in das Klinikum Zell am See abtransportiert. Der Berufsfahrer hatte noch vergeblich versucht, den Zusammenstoß zu verhindern und kam am steil abfallenden Straßenbankett zum Stehen. Der Linienbus drohte laut Polizei auch abzustürzen. Das Auto mit drei Personen aus Ungarn blieb schwer beschädigt auf der Straße stehen. Der 25-jährige Pkw-Lenker und die beiden Frauen mussten von den alarmierten Feuerwehren Leogang und Hochfilzen aus dem Wrack geschnitten werden.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückte aus. Neben den drei Rettungshubschraubern Christophorus 4, Heli1 und Alpinheli6 waren ein Notarzt aus St. Johann in Tirol, vier Rettungsautos, First Responder und ein Gemeindearzt im Einsatz.

Da es keine Unfallfallzeugen gab und für die Ermittler die Spurenlage unklar war, ordnete die Staatsanwaltschaft Salzburg die Beiziehung eines gerichtlich beeideten Sachverständigen an. Der Alkotest bei dem 51-jährigen Buslenker verlief negativ, berichtete die Polizei. (APA, red, 25.2.2023)