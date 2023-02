Neun Punkte und 14 Rebounds von Jakob Pöltl – Pascal Siakam fixiert an Freiwurflinie vierten Sieg in Folge

Jakob Pöltl. Foto: AP/Sancya

Die Toronto Raptors haben am Samstag mit viel Mühe den vierten Sieg in Folge in der National Basketball Association (NBA) eingefahren. Jakob Pöltl und Kollegen gewannen 95:91 bei den Detroit Pistons, dem Schlusslicht der Eastern Conference. Der 27-jährige Wiener bilanzierte in seinem ersten Auswärtsspiel seit der Rückkehr zu den Kanadiern mit neun Punkten, 14 Rebounds, vier Assists, zwei Steals sowie einem Block. Er war 26:54 Minuten im Einsatz.

Die Raptors fixierten den 30. Sieg im 61. Saisonspiel erst im Finish der Partie. Pascal Siakam, mit 29 Zählern der Topscorer bei Toronto, verwandelte in den letzten elf Sekunden vier Freiwürfe. Die Pistons hielten die Partie auch deshalb offen, weil sie am Offensivrebound mit 17:10 stärker waren und mit 35 Punkten gegenüber 20 aufseiten der Kanadier zudem viel Input von ihren Wechselspielern bekamen. Die Raptors sind bereits am Sonntag bei den Cleveland Cavaliers wieder im Einsatz. (APA, 25.2.2023)

NBA-Ergebnis vom Samstag:

Detroit Pistons – Toronto Raptors 91:95

(9 Punkte, 14 Rebounds, 4 Assists in 26:54 Minuten von Jakob Pöltl)