Marco Schwarz hat den Weltcup-Riesentorlauf der alpinen Ski-Männer in Palisades Tahoe gewonnen. Der Kärntner fing am Samstag mit Laufbestzeit im Finale vier Kollegen vor ihm noch ab. Zweiter wurde der Schweizer Marco Odermatt mit drei Hundertstelsekunden Rückstand, Dritter war der Norweger Rasmus Windingstad (+0,36). Schwarz realisierte damit den ersten österreichischen Riesentorlauf-Sieg im Weltcup seit jenem von Marcel Hirscher am 12. Jänner 2019 in Adelboden.

Stefan Brennsteiner belegte den fünften Platz, Raphael Haaser kam auf Position neun. Patrick Feurstein, Roland Leitinger und Dominik Raschner schieden im ersten Durchgang aus, Manuel Feller als Halbzeit-13. im zweiten.

Am Limit

Seine Fahrt zur Bestzeit im ersten Durchgang hatte Odermatt wegen der grenzwertigen Bedingungen mit einer abfälligen Geste quittiert und von einem "Rennen am Limit" gesprochen. In den Tagen zuvor waren in dem Skigebiet, das bis 2021 als Squaw Valley bekannt war, Neuschneemengen von einem Meter oder mehr gefallen. Die Durchführung des Rennens stand bis knapp vor dem Start auf der Kippe.

Der Männer-Weltcup ist an diesem Wochenende erst zum zweiten Mal und dem ersten Mal seit 1969 wieder in dem Ressort zu Gast. Am Sonntag (19.00 und 22.15 Uhr/live ORF 1) findet noch ein Slalom statt. Die Frauen waren zuletzt 2017 in Palisades Tahoe. Mikaela Shiffrin, die vor sechs Jahren Slalom und Riesentorlauf gewann, bezeichnete die Strecke damals laut Angaben des US-Skiverbands als "eine, wenn nicht die härteste" im Frauen-Zirkus. (APA, 25.2.2023)

Ergebnisse des Weltcup-Riesentorlaufs der alpinen Ski-Männer am Samstag in Palisades Tahoe – Endstand:

1. Marco Schwarz (AUT) 2:23,63 1:08,83 1:14,80

2. Marco Odermatt (SUI) 2:23,66 +0,03 1:08,43 1:15,23

3. Rasmus Windingstad (NOR) 2:23,99 +0,36 1:08,72 1:15,27

4. Henrik Kristoffersen (NOR) 2:24,36 +0,73 1:09,09 1:15,27

5. Stefan Brennsteiner (AUT) 2:24,64 +1,01 1:09,17 1:15,47

6. Lucas Braathen (NOR) 2:24,74 +1,11 1:08,76 1:15,98

7. Alexis Pinturault (FRA) 2:25,03 +1,40 1:08,68 1:16,35

8. Gino Caviezel (SUI) 2:25,12 +1,49 1:09,28 1:15,84

9. Raphael Haaser (AUT) 2:25,14 +1,51 1:09,43 1:15,71

10. Filip Zubcic (CRO) 2:25,32 +1,69 1:09,52 1:15,80

11. Loic Meillard (SUI) 2:25,56 +1,93 1:09,12 1:16,44

12. Filippo della Vite (ITA) 2:25,57 +1,94 1:10,09 1:15,48

13. Giovanni Borsotti (ITA) 2:25,64 +2,01 1:10,52 1:15,12

14. Sam Maes (BEL) 2:25,71 +2,08 1:10,06 1:15,65

15. Erik Read (CAN) 2:26,16 +2,53 1:10,09 1:16,07

16. Zan Kranjec (SLO) 2:26,21 +2,58 1:09,07 1:17,14

17. Luca de Aliprandini (ITA) 2:26,23 +2,60 1:10,05 1:16,18

18. Justin Murisier (SUI) 2:26,24 +2,61 1:10,04 1:16,20

19. Joan Verdu (AND) 2:26,28 +2,65 1:10,22 1:16,06

20. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 2:26,31 +2,68 1:09,96 1:16,35

21. George Steffey (USA) 2:26,40 +2,77 1:10,13 1:16,27

22. Thomas Tumler (SUI) 2:26,57 +2,94 1:09,64 1:16,93

23. Hannes Zingerle (ITA) 2:26,67 +3,04 1:10,05 1:16,62

24. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 2:26,68 +3,05 1:09,57 1:17,11

25. Alex Vinatzer (ITA) 2:26,77 +3,14 1:10,08 1:16,69

26. Simon Maurberger (ITA) 2:26,89 +3,26 1:10,43 1:16,46

27. Mattias Rönngren (SWE) 2:27,43 +3,80 1:10,23 1:17,20

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Patrick Feurstein, Dominik Raschner, Roland Leitinger (alle AUT), Alexander Schmid (GER), Tommy Ford (USA)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Manuel Feller (AUT), River Radamus (USA), Alexander Steen Olsen (NOR)