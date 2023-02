Windows 11 nun auch für ältere Rechner? Mitnichten! Microsoft hat nur erneut bei seinen Updates gepatzt. Grafik: Microsoft

Dass Microsoft die Verbreitung von Windows 11 steigern will, ist irgendwie verständlich. Würde man doch gerne schon im Oktober 2025 den Support für den Vorgänger, also Windows 10, einstellen. Das Blöde daran: Dieses ist weiterhin die klar dominierende Version des Betriebssystems, es findet sich laut den aktuellen Zahlen von Statcounter derzeit auf mehr als zwei Drittel aller Rechner mit dem Microsoft-Betriebssystem. Windows 11 hat es hingegen noch nicht einmal über die 20-Prozent-Grenze geschafft.

Druck

Also versucht man allerlei Druck auf die User auszuüben, um sie zum Upgrade zu bewegen – und genau dabei schießt man nun einmal mehr über das Ziel hinaus. So wurde das Upgrade nun auch einigen Rechnern angeboten, die gar nicht die Mindestanforderungen für Windows 11 erfüllen. Das bestätigt nach Berichten in Sozialen Medien mittlerweile auch Microsoft selbst.

Zumindest scheint Microsoft mittlerweile an anderer Stelle zusätzliche Checks eingeführt zu haben. Konnte der Upgrade-Prozess auf den betroffenen Rechnern zwar angestoßen, aber nicht abgeschlossen werden.

Das war beim letzten Mal, als Microsoft so ein Fehler unterlaufen ist, noch nicht so. Es ist nämlich tatsächlich bereits das zweite Mal, dass dieser Bug auftritt. Im Vorjahr konnten die betroffenen Rechner sogar erfolgreich auf Windows 11 upgraden.

Mindestanforderungen

Die Mindestanforderungen für Windows 11 haben seit der Vorstellung der aktuellsten Betriebssystemgeneration immer wieder für Kontroversen gesorgt. Liegen diese doch weit über jenen für den Vorgänger. So wird etwa – bis auf wenige Ausnahmen – ein Intel-Core-Prozesser der achten Generation oder ein AMD-Zen2-Chip verlangt. Microsoft will damit das Sicherheits- und Performance-Niveau der Systeme generell anheben, so die Argumentation des Unternehmens.

Der Vorfall fällt in eine lange Reihe von Update-Problemen bei Microsoft, in diesem Fall scheint es zumindest zu keinen beschädigten Systemen gekommen zu sein, was in der Vergangenheit nicht immer behauptet werden konnte. (apo, 26.2.2023)