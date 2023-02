Silber für Katrin Ofner. Foto: EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

Bakuriani – Ski-Crosserin Katrin Ofner ist zu ihrem vorläufigen Karriere-Höhepunkt gebrettert. Die 32-jährige Steirerin eroberte bei der Freestyle-WM in Georgien am Sonntag die Silbermedaille. Es ist die erste Medaille für Ofner bei einem Großanlass. Gold ging an die Dominatorin und Titelverteidigerin Sandra Näslund aus Schweden, Bronze an die Schweizerin Fanny Smith.

Im Männer-Bewerb verabschiedeten sich die letzten Österreicher im Viertelfinale. Der 22-jährige Italiener Simone Deromedis feierte einen Überraschungssieg vor Florian Wilmsmann (GER) und Erik Mobärg (SWE).

Die Medaillenentscheidungen konnten wegen Windes und zu viel Neuschnee erst im dritten Anlauf durchgeführt werden. Die Crosser erleben einen Großkampftag. Ab 11.30 Uhr stand auch noch der Teambewerb auf dem Programm. (APA, 26.2.2023)