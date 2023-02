Die Folge "Was ist das für eine Welt" führt uns in die IT-Branche, aber auch ins Pflegeheim und in den Kuhstall – Wie hat Ihnen dieser "Tatort" gefallen?

In der "Tatort"-Folge mit dem Titel "Was ist das für eine Welt" bekommen es Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und ihre junge Kollegin Christina Scherrer (Meret Schande) mit dem Mord an einem jungen, beliebten und extrem erfolgreichen IT-Mitarbeiter zu tun: Marlon Unger (Felix Oitzinger) ist Everybody’s Darling, so scheint es zumindest auf den ersten Blick.

Im Zuge der Ermittlungen wird der Fall dann immer undurchsichtiger und bedrückender. Denn als sich der Kreis der Verdächtigen endlich verkleinert, passiert eine weitere Tat. Der Fall führt in die IT-Branche, in den Kuhstall, ins Pflegeheim und in den Discoclub. Regie führte Evi Romen, das Drehbuch stammt von Stefan Hafner und Thomas Weingartner, die Musik von der Wiener Band Kreisky.