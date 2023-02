Don't give up: Dominic Thiem schlägt in Santiago auf. Foto: EPA/LUIZA MORAES

Santiago de Chile – Der Niederösterreicher Dominic Thiem trifft beim ATP-Tennisturnier in Chile in einem Erstrunden-Duell zweier Wildcard-Spieler auf den Chilenen Cristian Garin. Der US-Open-Sieger 2020 hat den einzigen Vergleich mit dem 26-jährigen Lokalmatador im Wien-Achtelfinale 2020 mit 6:3,6:2 gewonnen. Garin liegt in der Weltrangliste als 98. zwei Positionen hinter Thiem. Auf den Sieger der Partie wartet im Achtelfinale der als Nummer drei gesetzte Argentinier Sebastian Baez (ATP-35.).

Österreichs Nummer eins hofft, auf der dritten Station seiner Südamerika-Tournee endlich ordentlich anschreiben zu können. In Buenos Aires ist er nach einem Sieg im Achtelfinale ausgeschieden, in Rio de Janeiro gleich zum Auftakt. (APA, 26.2.2023)