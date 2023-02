Gibt Sebastian Vettel ein sensationellen Comeback? Foto: IMAGO/Eibner-Pressefoto

Sakhir – Wenige Tage vor dem Start der neuen Formel-1-Saison gibt es Gerüchte um eine Comeback von Sebastian Vettel. Der mit Ende der Vorsaison zurückgetretene Vierfach-Weltmeister könnte bei seinem Ex-Team Aston Martin zum Saisonstart für den verletzten Kanadier Lance Stroll einspringen. Teamchef Mike Krack bestätigte Gespräche mit Vettel, die er immer wieder führe.

Ja, er habe "ein paar Mal" mit dem Deutschen telefoniert, "das hatten wir auch schon letztes Jahr und das werden wir auch in Zukunft weiter haben". Und hat Vettel denn Interesse daran, für eine kurze Weile zurückzukehren? "Das werde ich ihnen nicht sagen", meinte Krack.

Das war alles andere als eine Bestätigung der Spekulationen, aber eben auch kein Dementi, und das genügte: Diese Vettel-Frage ist zum Ende der dreitägigen Tests das große Thema in der Formel 1.

Und das hat viel mit der nebulösen Kommunikation seines Ex-Teams Aston Martin zu tun. Anlass für alles ist eine Verletzung des Stammpiloten Lance Stroll.

Abwarten

Vettels ehemaliger Teamkollege hatte einen Fahrradunfall, so viel ist bekannt. Wann genau das passiert ist und welche Verletzung Stroll erlitten hat, darüber schweigt das Team. Spekuliert wird nun über schwerere Verletzungen an den Handgelenken.

Damit ist völlig unklar, ob Stroll beim Saisonauftakt am kommenden Wochenende – ebenfalls in Bahrain – oder auch beim zweiten Rennen in Saudi Arabien (19. März) im Auto sitzen kann. Bei den Tests griffen Vettels Nachfolger Fernando Alonso und der etatmäßige Ersatzpilot Felipe Drugovich ins Steuer.

Und doch wirkt alles eher wie der Wunsch des Teams nach einer guten Geschichte. "Man darf eines nicht vergessen", sagte Krack noch, Vettel habe "einen sehr, sehr gründlichen Plan für seinen Rücktritt im Kopf. Und ich denke, das ist etwas, das man respektieren muss. Warten wir also ab, was passiert".

Optimismus

Bei Titelverteidiger Red Bull steht nach den überzeugenden Testfahrten in der Wüste von Sakhir bis zum Formel-1-Saisonstart am kommenden Wochenende nur noch Feintuning an. Das Fazit der Fahrer und Verantwortlichen nach den vielen und auch schnellen Übungsrunden auf dem Bahrain International Circuit hätte kaum besser ausfallen können. "Es hat sich gezeigt, dass wir zuverlässig sind, dass wir schnell und vorne dabei sind", sagte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko auf Sky.

Zum Auftakt der dreitägigen Testfahrten hatte der zweimalige Weltmeister Max Verstappen die Tagesbestzeit aufgestellt und insgesamt 157 Runden gedreht. "Es ist großartig, den Wagen auf der Strecke zu sehen und wie er sich verhält", erklärte der Niederländer, der in diesem Jahr den Titel-Hattrick perfekt machen will. "Wir werden sehen, wie schnell wir nächste Woche sind, aber ich bin da positiv gestimmt."

Anlass zum Optimismus gibt auch die finale Bestzeit von Teamkollege Sergio Perez am Samstag. Dazu kommt die Zuverlässigkeit. Man habe an den drei Tagen in Sakhir "eigentlich nur ein Problem gehabt. Und das war nicht gravierend", betonte Marko. "Dadurch, dass wir so ein perfektes Roll-out hatten, haben wir eigentlich drei Tage schon an der Detailabstimmung gearbeitet." Der 79-jährige Steirer wähnt den neuen Red Bull auch auf den Longruns schneller als die neuen Modelle der Konkurrenz – allen voran Ferrari und Mercedes. "Ich glaube, die ersten drei werden die gleichen sein", sagte Marko. (APA, sid, red, 26.2.2023)