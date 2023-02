Die beste Abfahrerin zurzeit: Sofia Goggia. Foto: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Sofia Goggia hat am Sonntag einmal mehr unter Beweis gestellt, warum sie die derzeit beste Abfahrerin ist. Die Italienerin raste in Crans-Montana in der siebenten Saisonabfahrt zu ihrem fünften Sieg. Für die 30-jährige Olympiasiegerin von 2018 war es der 22. Erfolg im Weltcup und der 17. in einer Abfahrt insgesamt.

Goggia setzte sich bei schwierigen Sichtverhältnissen vor ihrer Landsfrau Federica Brignone und Laura Gauche aus Frankreich durch. Österreichs Rennläuferinnen kamen nicht in die Nähe des Podests, mit Mirjam Puchner (10.) schaffte es nur eine ÖSV-Starterin in die Top Ten.

Nach dem starken Teamergebnis bei der WM mit Nina Ortlieb als Zweiter und allen Läuferinnen in den Top Sieben waren die Österreicherinnen diesmal ohne Chance auf einen Spitzenplatz. Puchner hatte als Zehnte 0,78 Sek. Rückstand auf die Siegerin, als zweitbeste Österreichern fuhr Christina Ager bei etwas besserer Sicht auf Platz 14 (+1,18). (red, 26.2.2023)