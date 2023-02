Insgesamt waren fünf Personen in dem Haus in Wien-Floridsdorf. (Symbolbild) Foto: Getty Images/iStockphoto/Chalabala

Wien – Bei einem Streit in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf sind Sonntagmittag drei Männer durch Messerstiche verletzt worden, davon einer lebensgefährlich und einer schwer. Insgesamt waren fünf Personen in dem Haus in der Leopoldauer Straße in Streit geraten, teilte die Polizei mit.

Zwei Männer wurden noch in der Wohnung wegen des Verdachts des versuchten Mordes festgenommen. Die Berufsrettung Wien versorgte die Schwerverletzten und brachte sie in Krankenhäuser.

Laut Polizei handelt es sich bei allen fünf an dem Streit beteiligten Personen um Männer mit syrischer Staatsbürgerschaft. Die drei Verletzten sind zwischen 24 und 26 Jahre alt, hieß es seitens der Berufsrettung auf APA-Anfrage. Auch ein Rettungshubschrauber war an dem Einsatz beteiligt. (APA, 26.2.2023)