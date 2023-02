20.15 DRAMATISCH

In den Wind geschrieben (USA 1956, Douglas Sirk) Douglas Sirk spitzt eine Dreiecksgeschichte zwischen Robert Stack (Alkoholiker), Lauren Bacall (loyale Gemahlin) und Rock Hudson (loyalerer Bruder) auf den tragischen Punkt des Missverstehens zu: Der Sohn und die Tochter eines amerikanischen Ölkönigs können ihrem unheilvollen Schicksal nicht entgehen. Bis 21.50, Arte

Nicht ganz ideal: Marylee (Dorothy Malone) ist in Mitch (Rock Hudson) verliebt, er aber nicht in sie – "In den Wind geschrieben", 20.15 Uhr, Arte. Foto: ARD Degeto

20.15 UMWELT

Themenmontag: Von der Energiekrise zum Blackout? – Wie gut Österreich vorbereitet ist Vielen Menschen ist nach wie vor nicht bewusst, wie wenig es braucht, damit unsere Stromversorgung ausfällt; und wie weit reichend die Folgen sein können. Um 21.05 folgt Blackout – Plötzlich ohne Strom, um 22.00 Wasserstoff – die Kohle der Zukunft?, und um 22.35 bittet Reiner Reitsamer zum Talk über Blackout! Wie geht’s weiter, wenn nichts mehr geht?. Bis 23.20, ORF 3

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag TV-Serie Der Schwarm, basierend auf Frank Schätzings Bestseller / Cate Blanchett in Tár / Sterne unter der Stadt mit Verena Altenberger und Thomas Prenn / Ab 23.15 folgt Später Triumph – Renate Bertl mann über eine Pionierin der Performancekunst. Bis 0.00, ORF 2

22.45 DRAMA

Mein linker Fuß (My Left Foot, IRL 1989, Jim Sheridan) Ein kühl und differenziert vorgetragenes Filmporträt des querschnitts gelähmten und sprachbehinderten Schriftstellers Christy Brown. Sheridan zeigt neben der körperlichen auch die emotionale Verkrüppelung und die Unmöglichkeit einer totalen Integration. Bis 00.25, Arte

23.10 CHARMANT

Paris kann warten (Paris Can Wait, USA 2016, Eleanor Coppola) Anne (Diane Lane) will nach Paris, doch ihr Mann Michael (Alec Baldwin) interessiert sich mehr für Börsenkurse als für gemeinsame Reisen. So schickt er kurzerhand seinen Arbeitskollegen mit seiner Frau auf die Reise in die Stadt der Liebe. Subtilitäten psychologischer oder anderer Art sollte man sich von Paris kann warten nicht erwarten – dafür aber reichlich französische Landschaft, Wein und ein zurückgelehntes Roadmovie. Bis 00.40, MDR