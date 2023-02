ORF Sport Plus droht die Einstellung, die "Kronen Zeitung" will helfen. Foto: screenshot, orf sport+

Wien – Vergangene Woche präsentierte ORF-Chef Roland Weißmann sein Programm, wie er bis Ende 2026 rund 300 Millionen Euro einsparen will, Sparkandidat ist auch der ORF Sport Plus, zahlreiche Sportverbände protestieren seitdem wie berichtet gegen das Aus des Spartenkanals. Am Sonntag brachte sich die "Kronen Zeitung" in Stellung, "sollte ORF Sport Plus eingestellt werden, würde die 'Krone' mit einem Sportkanal bereitsehen", schreibt die Zeitung.

"Macht euch keine Sorgen, liebe Verbände und Funktionäre, "wir können das auch. Und wir würde das auch tun, wir stehen parat!", wird "Krone"-Geschäftsführer Gerhard Valeskini zitiert, der Sender könnte "krone.tv Sportkanal" heißen. "Alle Komponenten für das Projekt" seien vorhanden so die "Kronen Zeitung", aktuell befinde sich die "Krone" mit ihren Partnern "auf Expansionskurs in Sachen Bewegtbild". "Krone"-Sportchef Peter Moizi: "Das Aus von ORF Sport Plus wäre für die rot-weiß-rote Sportlandschaft ein Rückschritt in die Steinzeit ... Umso mehr bietet die "Krone" jegliche Hilfe und Unterstützung an, um unsere Sportwelt aufzufangen". (red, 26.2.2023)