Der Tullner Taxler Rudi mit Kleeblattsammler Erich auf Tour. Foto: Puls 4

Dass Taxifahrten den Stoff für so manche skurrile Begegnung bieten, wurde schon des Öfteren fürs Fernsehen genutzt. Auch auf Puls 4 und auf Zappn werden wir ab Montag im Hauptabend Zeugen, wenn es zwischen Taxler und Fahrgast zur Sache geht.

Taxler Rudi aus Tulln war Schulfotograf, Taxifahren ist sein Plan B seit der Corona-Pandemie. Glück hat er etwa mit einem seiner Stammgäste: Erich sammelt jeden Tag vierblättrige Kleeblätter und lässt sich von Rudi zu seinem Stammplatz fahren. Mit seiner Kleeblattsammlung will er ins Guinnessbuch der Rekorde. Dann: Viel Glück.

Tom, Musiker und Taxifahrer in Graz, fährt nur in der Nacht, Taxifahren ist für ihn eine Berufung. 70 Prozent seiner Kunden haben "einen sitzen", sagt er und plaudert mit seinen Fahrgästen über Unfälle oder auch Sex. Und bei Diana, seit 14 Jahren Taxlerin in Wien, steigt ein Pilz- und Briefmarkensammler ein, der dem Puls-4-Team auch gleich eine Einführung in seine Briefmarkensammlung gibt. Harmlos-nette TV-Unterhaltung. (Astrid Ebenführer, 27.2.2023)