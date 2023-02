Ferragamo

In seiner zweiten Kollektion für Ferragamo ließ sich Kreativchef Maximilian Davis von Hollywoodstar Marilyn Monroe inspirieren – sie stand zu Lebzeiten in engem Kontakt mit dem italienischen Modehaus. Monroes Looks der 1950er-Jahre übertrug der US-Amerikaner mithilfe von Reißverschlüssen und Biker-Elementen in die Gegenwart, fortgeführt wurden die Elemente in den Entwürfen für die Männer.