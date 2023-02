Volltreffer. Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Einen vielleicht schon vorentscheidenden Sieg im Kampf um die Fußball-Meisterschaft hat Paris Saint Germain am Sonntag verbucht. Der Tabellenführer gewann das Spitzenspiel in der 25. Runde der französischen Ligue 1 auswärts beim ersten Verfolger Olympique Marseille klar 3:0 (2:0) und hat nun bereits acht Zähler Vorsprung auf die Südfranzosen. Da auch der Liga-Dritte AS Monaco daheim gegen Nizza mit 0:3 (0:3) verlor, machte PSG einen großen Schritt Richtung Titelverteidigung.

Die Pariser konterten Olympique eiskalt aus. Kylian Mbappe traf zwei Mal (25., 55.) jeweils nach Vorlagen von Lionel Messi. Der Franzose revanchierte sich seinerseits mit einem Assist beim Tor des argentinischen Superstars (29.). Für Messi war es der 700. Vereinstreffer. Allerdings verlor der Meister bereits nach einer Viertelstunde Presnel Kimpembe, der sich ohne Fremdeinwirkung verletzte und vom Platz getragen werden musste. (APA, 26.2.2023)