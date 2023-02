Kocher wollte mit seinen Aussagen Missstände aufzeigen und eine "faktenbasierte Diskussion" anstoßen. Foto: Screenshot ORF

Vor zwei Wochen hatte Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) eine Debatte über Vollzeit- und Teilzeitarbeit in Österreich losgetreten. Gegenüber dem "Kurier" sprach sich Kocher für geringere Sozialleistungen bei Teilzeit aus. Er wolle Vollzeitbeschäftigung wieder attraktiver machen. Am Sonntagabend war Kocher nun zum selben Thema in der "ZiB 2" zu Gast.

Seine Forderung bekräftige er im "ZiB 2"-Interview. Um das Sozialsystem in der bestehenden Form erhalten zu können, müssten mehr Menschen Vollzeit arbeiten, stellte Kocher einmal mehr fest. Der Minister verwies auf die demografische Entwicklung. Viele würden in den nächsten Jahren in Pension gehen, gleichzeitig bräuchten Unternehmen mehr Arbeitskräfte. Es gebe jetzt schon eine "große Knappheit", und beim "nächsten Aufschwung wird diese noch stärker werden".

Er wiederholte auch, dass Menschen mit Betreuungspflichten und Gesundheitseinschränkungen nicht von eventuellen Verschlechterungen bei der Teilzeit betroffen sein sollen. "Es ging nicht darum, jemanden etwas wegzunehmen", konterte er der Kritik der vergangenen Tage.

Keine konkreten Lösungen – noch nicht

Thür wollte von Kocher genauer wissen, wen er denn jetzt konkret mit seiner Forderung meinen würde: "Wer bleibt denn dann noch über?" Laut dem Minister gebe es immer mehr Menschen, die freiwillig Teilzeit arbeiten. Hier sei es wichtig, Hindernisse zu beseitigen. Dazu gehöre ein rascher Ausbau der Kinderbetreuung. Das sei nicht nur die Aufgabe der Politik, sondern auch von Unternehmen.



Er wollte mit seinen Aussagen Missstände aufzeigen und eine "faktenbasierte Diskussion" anstoßen, eine Lösung habe er nicht "sofort" parat. "Es gibt ja viele Vorschläge." Eine bereits eingesetzte Arbeitsgruppe, gemeinsam mit Sozial- und Finanzministerium, beschäftige sich vor allem mit Arbeiten im Alter und dazugehörigen Aspekten, weniger mit Teilzeit. (wie, 27.2.2023)