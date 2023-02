Nach der Übernahme hat Musk mehrere Tausend Mitarbeitende vor die Türe gesetzt. Foto: Reuters / Carlos Barria

Twitter kommt auch rund ein halbes Jahr nach der Übernahme durch Elon Musk nicht zur Ruhe. Der Kurznachrichtendienst habe am Wochenende weitere zehn Prozent der Stellen gestrichen, schrieb die "New York Times" am Sonntagabend (Ortszeit). Betroffen seien Produktmanager und Software-Spezialisten, die für die Zuverlässigkeit der Twitter-Dienste und für Funktionen rund um Künstliche Intelligenz (KI) zuständig seien. Twitter war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen. Das Unternehmen hatte Musk zufolge im Januar etwa 2300 Beschäftigte. Vor der 44 Milliarden Dollar schweren Übernahme durch den Tesla-Chef waren es noch mehr als 7000. (Reuters, 27.2.2023)