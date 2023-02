Die lieben Nachbarn – ein Thema, bei dem Freud und Leid nahe beieinander liegen können. Wohnt man Tür an Tür mit anderen Menschen, lernt man recht unterschiedliche Charaktere und deren Angewohnheiten kennen – ob man will oder nicht. So kennt vermutlich jeder diesen einen Nachbarn, der schon Jahre unauffällig in der gleichen Wohnung lebt. Man weiß nichts von ihm, kennt nicht einmal den Namen. Bis auf das Grüßen im Stiegenhaus und vielleicht ein paar Floskeln hat man mit ihm noch nie mehrere Worte gewechselt. Dann gibt es die stets bestens informierten Nachbarn: Nicht nur vom Haus und seinen Bewohnerinnen und Bewohnern, sondern vom gesamten Grätzel wissen sie alle Neuigkeiten zu berichten. Nicht schlecht als Nachrichtenquelle, aber man muss sich dessen bewusst sein, mit allem, was man ihnen erzählt, auch selbst Teil der weitergetratschten Nachrichten zu werden.

"Auf eine gute Nachbarschaft!" Gibt es die bei Ihnen? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/Koldunova_Anna

Vor- und Nachteile von Nachbarschaft

Und dann gibt es offenbar die Menschen, die alles tun, um nur ja keine Nachbarn zu haben. Sie kaufen das Nachbargrundstück gleich mit, um ja nicht in irgendeiner Form von potenziellen Menschen nebenan gestört zu werden. Früher galt mal die Thujenhecke als das Symbol für die Abschottung gegenüber Nachbarn. Dicht wächst das Geäst über Jahre dahin und lässt die lästigen Blicke der neugierigen Nachbarn draußen. Aber wer sich in der Nachbarschaft so zurückzieht, verzichtet meist auch auf die Vorteile des Nebeneinanders. Denn es ist schon praktisch, wenn jemand auf die Pflanzen oder das Haustier schaut, während man im Urlaub verweilt. Gibt man im Sommer eine Grillparty, wird wohl auch nur die Nachbarschaft eingeladen, die auch offen dafür ist. Die anderen bleiben hinterm Gartenzaun und ärgern sich womöglich über den Grillgeruch und das lustige Geplauder aus Nachbars Garten.

Dann gibt es noch Menschen, die ein großes Bedürfnis nach Ruhe haben. Ihnen sind jegliche Geräusche aus dem Nachbarhaus oder der Nachbarwohnung oft zu viel. Oder sie wollen auch selbst nicht Rücksicht nehmen müssen und suchen aus diesem Grund die Abgeschiedenheit. "Kamiikatze" berichtet davon:



Wie ist Ihre Nachbarschaft?

Pflegen Sie Kontakt – oder gehen Sie Ihren Nachbarinnen und Nachbarn lieber aus dem Weg? Wie nahe wohnen Sie Tür an Tür? Gibt es Konflikte in der Nachbarschaft? Worum geht es dabei, und wie könnten diese gelöst werden? Was schätzen Sie an Ihrer Nachbarschaft? Berichten Sie davon! (wohl, 28.2.2023)