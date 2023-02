In dieser Galerie: 2 Bilder Radikale Unionisten treten gegen das "Nordirland-Protokoll" auf. Das wird sich auch nach dem Abkommen zwischen Premier Sunak und den EU-Spitzen nicht ändern. Foto: Reuters / Clodagh Kilcoyne Nach dem Abtasten beim Klimagipfel in Ägypten (Foto) wird es am Montag wieder ein Treffen zwischen dem britischen Premier Rishi Sunak und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen geben. Foto: Reuters / WPA Rota

Das Wetter sieht freundlich aus, Windsor ist ein hübsches Städtchen, und der König kann, wenn er will, sehr charmant sein. Eine Win-win Situation für Ursula von der Leyen also, wenn die EU-Kommissionspräsidentin Montagmittag nach Großbritannien reist. Ein Gespräch mit dem britischen Premier Rishi Sunak, die Unterzeichnung einer neuen Vereinbarung zwischen der EU und der Brexit-Insel über Nordirland, eine kurze Pressekonferenz, schließlich eine Audienz bei Charles III – die Arbeitswoche könnte schwieriger beginnen.

Hingegen hat der konservative Regierungschef den größten Brocken noch vor sich. Sunaks breites Lächeln sollte nicht darüber hinwegtäuschen: Der Deal mit Brüssel läutet eine hochgefährliche Phase seiner noch kurzen Amtszeit ein. Das schwierige Verhältnis zur EU hat schon vor dem Brexit vielen seiner Amtsvorgänger das Leben schwer gemacht, das gilt seither erst recht. Bekanntlich ist der 42-Jährige bereits der fünfte Bewohner der Downing Street seit dem Referendum 2016.

Auf den Hinterbänken der durch die Meinungsumfragen demoralisierten Tory-Fraktion sitzen Dutzende von Abgeordneten, die ihrem Vorsitzenden übel wollen: sei es, weil sie ihn für den Sturz ihres Idols Boris Johnson verantwortlich machen; sei es, weil sie den Mandatsverlust bei der spätestens im Herbst 2024 anstehenden Wahl und die anschließende Bedeutungslosigkeit fürchten; sei es, weil ihnen tatsächlich die Sache am Herzen liegt.

Kleinliche Checks erschweren das Leben

Die Sache – das ist Nordirlands Position im Vereinigten Königreich bei gleichzeitiger Wahrung des Friedens in der einstigen Bürgerkriegsregion. Dies war die Maxime für das sogenannte Nordirland-Protokoll, das Sunaks Vorgänger Boris Johnson gleichzeitig mit dem Austrittsvertrag unterzeichnete. Die Vereinbarung soll die Landgrenze zur Republik im Süden offenhalten, was der katholisch-nationalistischen Bevölkerung wichtig ist, gleichzeitig aber die Integrität des Binnenmarktes gewährleisten. Dementsprechend wurden wurden zwischen Nordirland und der britischen Hauptinsel Zoll- und Einfuhrkontrollen fällig, was die königstreu-protestantischen Unionisten verärgert.

Anlaufschwierigkeiten und allzu kleinliche Checks haben das Misstrauen der von Johnson ignorierten Unionisten vergrößert. Deren größte Partei DUP verweigert inzwischen die Beteiligung an der Belfaster Allparteien-Regierung, was die Provinz unregierbar macht. Als einzige größere Partei befürwortete die aus einer fundamentalistischen Sekte hervorgegangene Gruppierung 2016 den Brexit und befand sich damit in der Minderheit – 56 Prozent der Nordiren wollten in der EU bleiben.

Geduldig hat EU-Chefverhandler Maroš Šefčovič die Betonköpfe auf der eigenen Seite beiseitegeschoben und mit den Briten einen tragfähigen Kompromiss ausgehandelt. Zukünftig soll es für die Wareneinfuhr aus Großbritannien nach Nordirland zwei Wege geben: Was für den Verbrauch im britischen Nordosten Irlands gedacht ist, wird nur noch in Sonderfällen kontrolliert. Hingegen bleibt es bei den Kontrollen für Waren, die in die irische Republik und damit den EU-Binnenmarkt weitergeleitet werden. Die Briten haben europäischen Kontrolleuren den automatischen Datenaustausch zugestanden. Zudem wird die sogenannte Trusted Traders-Regelung bewährten und als integer eingestuften Firmen das Leben erleichtern.

Nicht dumm

Soweit, so gut. Besonders genau werden DUP-Chef Jeffrey Donaldson und seine Leute sowie die konservativen Brexit-Ultras jene Passagen des offenbar mehr als 100-seitigen Dokuments lesen, die von der Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofs EuGH handeln. Dessen Wächteramt über die Binnenmarkt-Regeln soll dem Vernehmen nach pragmatisch gehandhabt werden: Bei Streitfragen wären zunächst nordirische Gerichte zuständig. Diese könnten dann entscheiden, ob sie die Meinung des EuGH einholen wollen.

Von der DUP war am Wochenende nichts zu hören: Man wolle den Text erst einmal genau studieren. Andere scheinen an Details weniger interessiert zu sein. Für die Brexit-Hardliner auf den Tory-Fraktionshinterbänken, die sich Europäische Reformgruppe (ERG) nennen, darf EU-Recht "ebenso wenig in Nordirland eine Rolle spielen wie in England, Schottland und Wales", hat ERG-Chef Mark Francois der BBC erläutert und hinzugesetzt: "Wir sind ja nicht dumm."

Rockbands und Wissenschafterinnen

Da sind viele in Nordirland anderer Meinung. Die Vorsitzende der konfessions-übergreifenden Alliance-Party, Naomi Long, gibt den konservativen Fundis gern Nachhilfe-Unterricht: "Wir sind nun mal ein besonderer Teil des Vereinigten Königreichs." Auch innerhalb der Torys sind sich andere der geographischen und historischen Besonderheit des irischen Nordostens bewusst. Ex-Premier John Major beispielsweise tut die Beteiligung des EuGH als "winzig und gelegentlich" ab. Dadurch werde die Demokratie nicht gefährdet. Diese Gefahr bestehe viel mehr darin, das Belfaster Parlament weiter zu blockieren: "Dann wird die Demokratie verschwendet."

Jenseits des leidigen Nordirland-Problems soll die neue Vereinbarung eine Entspannung zwischen London und Brüssel befördern, die durch das gemeinsame Eintreten für die Ukraine bereits begonnen hat. Die Rede ist von Reiseerleichterungen für die hochpopulären britischen Rock- und Popbands, deren Tourneen auf dem Kontinent jetzt durch tiefes bürokratisches Gestrüpp führen. Auch könnten sich die Briten wieder – ein Herzensanliegen vieler Wissenschaftler – am Milliarden-schweren Horizon-Programm beteiligen.

Viel hängt davon ab, wie Sunaks Empfang im Unterhaus am späten Montagnachmittag ausfällt. Die Augen der eigenen Fraktion sowie des gesamten Parlaments sind dabei vor allem auf zwei Amtsvorgänger des jungen Premiers gerichtet: Theresa May und Boris Johnson. Während erstere den Parteivorsitzenden unterstützen dürfte, lässt der Chaos-Populist an seiner Illoyalität keine Zweifel. Dabei trägt Johnson beträchtliche Mitverantwortung für die jetzigen Probleme. Ob Sunak den früheren Chef daran erinnert, dass Austrittsvertrag und Nordirland-Protokoll dessen Unterschrift tragen? (Sebastian Borger aus London, 27.2.2023)