Das chinesische Unternehmen will damit ChatGPT und Googles Bard Konkurrenz machen

Es gibt einen weiteren Teilnehmer im Kampf um den besten Chatbot. Foto: Reuters / Tingshu Wang

Im Kampf um die technologische Führung bei Künstlicher Intelligenz (KI) steigt Insidern zufolge auch Tencent in den Ring. Der weltgrößte Videospiele-Anbieter habe hierzu ein Entwicklungsteam zusammengestellt, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen am Montag. Die Software, die der von Microsoft eingesetzten KI ChatGPT Konkurrenz machen soll, heiße "HunyuanAide". Tencent wiederholte auf Anfrage die Mitteilung von Anfang Februar, wonach das Unternehmen an einer KI-Software forsche.

Die chinesische Regierung hatte vor wenigen Tagen das Potenzial dieser Technologie betont und signalisiert, Entwicklern große Freiheiten lassen zu wollen. Andere chinesische Konzerne wie der Suchmaschinen-Betreiber Baidu und der Online-Händler Alibaba arbeiten bereits an ChatGPT-Konkurrenten.

Hohe Nutzerzahlen

Diese Programme simulieren menschliche Interaktion und können unter anderem anhand weniger Stichworte komplette Texte erstellen. ChatGPT, das von der Microsoft-Beteiligung OpenAI entwickelt wurde, knackte Analysten zufolge binnen zwei Monaten nach der öffentlichen Vorstellung im November 2022 die Marke von 100 Millionen Nutzern. Dies sei ein Rekord. Die Video-Plattform TikTok habe dazu neun Monate und der Fotodienst Instagram zweieinhalb Jahre gebraucht. (Reuters, 27.2.2023)