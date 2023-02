Rockmusiker Marilyn Manson hat ein Problem weniger: Ashley Morgan Smithline widerruft ihre Anschuldigungen gegen ihn wegen sexueller Übergriffe. Foto: AP

Im Gerichtsverfahren wegen Verleumdung gegen Evan Rachel Wood und Illma Gore haben die Anwälte von Marilyn Manson eine Erklärung von Ashley Morgan Smithline als Beweismittel eingereicht. Smithlines Klage wegen sexueller Übergriffe gegen Manson wurde im Januar abgewiesen, nachdem sie es versäumt hatte, eine neue Rechtsvertretung zu nennen. In der Erklärung widerrief Smithline ihre Angriffsvorwürfe gegen Manson und behauptete, sie sei von Wood und Gore manipuliert worden, um falsche Anschuldigungen zu erheben. Sie behauptet zudem, sie habe ihrem Anwalt nicht die Erlaubnis erteilt, ihre Klage überhaupt einzureichen. Das berichtet die Musik-Plattform Pitchfork Media.

"Evan hat Ashley nie unter Druck gesetzt oder manipuliert", antwortete ein Sprecher von Evan Rachel Wood. "Es war Ashley, die Evan wegen des erlittenen Missbrauchs kontaktierte. Es ist bedauerlich, dass die Belästigungen und Drohungen, die Ashley nach Einreichung ihrer Bundesklage erhalten haben, sie anscheinend unter Druck gesetzt haben, ihre Aussage zu ändern."

Initialen doch nicht in den Oberschenkel geritzt

Smithline taucht in der Dokumentation Phoenix Rising in einem Gruppentreffen mit Wood und anderen Anklägern auf, die über Mansons angebliches Verhalten diskutieren. In der Dokumentation beschreibt Smithline einen mutmaßlichen Fall von Körperverletzung und behauptet, Manson habe seine Initialen in ihren Oberschenkel geritzt.

In ihrer Erklärung bestreitet sie, jemals von Manson geritzt worden zu sein. "Wie wir immer gesagt haben, wird die koordinierte Kampagne von #MeToo-Lügen gegen Brian Warner als einer der größten Scherze aller Zeiten untergehen", sagte Mansons Anwalt Howard King in einer Erklärung. "Gefährdete Frauen wurden von skrupellosen Personen manipuliert, die versuchten, ihre eigenen Marken aufzubauen und ihre eigenen Rachezüge zu verfolgen. Diese eidesstattliche Aussage beweist es." (red, 27.2.2023)