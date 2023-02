Auf der Liste des britischen Reisemagazins CN Traveller finden sich so exotische Ziele wie Bhutan, die Galapagos-Inseln oder Singapur. Wir haben uns die europäischen Kandidaten angesehen für die man keinen Langstreckenflug buchen muss und die teilweise auch gut mit dem Zug erreichbar sind.



Bayern, Deutschland

Foto: IMAGO/Sven Simon

Auch wenn eine Paarmassage in der Theorie schön klingt, ist die Selbstfürsorge einer der wenigen Bereiche, in denen man sich ganz auf sich selbst konzentrieren kann, ohne dass einem die Erwartungen, Zeitvorgaben oder Reisepläne anderer auferlegt werden, argumentiert man bei CN Traveller. Und schlägt einen Trip nach Bayern vor, um das dortige Spa-Angebot zu testen. Traditionelle Kurorte wie Bad Tölz (dessen mineralhaltige Schlammbäder Rückenschmerzen und rheumatoide Arthritis lindern sollen) sind nur eine knappe Stunde von München entfernt, während alpine Rückzugsorte wie Schloss Elmau (Foto) 45 Minuten von Innsbruck entfernt sind.

Die Dolomiten, Italien

Foto: imago images/Westend61

Eine zehntägige Wanderung von Hütte zu Hütte durch die Kalksteinlandschaft Italiens bietet Einsamkeit und Erfolgserlebnisse. Perfekt also für rastlose Abenteurer und alle, die eine körperliche Herausforderung suchen. Der Höhenweg 1 ist ca. 120 Kilometer lang und dauert etwa zehn Tage. Manche Alleinreisende buchen einen Bergführer oder eine Gruppenwanderung, doch wenn man in einen guten Reiseführer investiert und entsprechende Vorräte einpackt, ist die Tour durchaus machbar, befindet man bei CN Traveller. Je nach Route stehen Campingplätze zur Verfügung, aber auch traditionelle Rifugios, einfache Berghütten mit fließendem Wasser und Gemeinschaftsschlafräumen.

Stockholm, Schweden

Foto: EPA/Anders Wiklund

Verteilt auf 14 Inseln, die durch Brücken miteinander verbunden sind, mit seiner Altstadt (Gamla Stan) und einer Vielzahl von Parks, biete die skandinavische Metropole Stockholm vor allem eines: Sicherheit, meint man beim Reisemagazin. Was die Stadt zu einer besonders guten Wahl für weibliche Alleinreisende mache. Kulturell hat die Stadt ebenso viel zu bieten wie kulinarisch.

Belfast, Nordirland

Belfast, das jahrzehntelang von Reisenden gemieden wurde, hat sich in den letzten Jahren zu einem der kulturell lebendigsten und freundlichsten Ziele für Städtereisen in Europa entwickelt, befindet CN Traveller. Es sei eine "großherzige" Stadt, in der man bei einem Guinness leicht Freunde finden könne. Mit dem neu gestalteten Titanic-Viertel hat die Stadt eine neue Touristenattraktion. Vor den Unruhen war Belfast ein relativ wohlhabendes viktorianisches Zentrum des Schiffbaus. Parks wie Lady Dixon und Lagan Meadows erinnern an die friedliche Vergangenheit der Stadt, die von Besuchern allzu oft übersehen wird.

Portugal

Foto: imago images/Joana Kruse

Die mehr als 800 Kilometer lange Küste Portugals ist vor allem eines: abwechslungsreich. Es gibt Klippen, dünenbedeckte Strände und ruhigen Sandinseln. Jenseits der Strände können Alleinreisende auf den Granitgipfeln des Parque Nacional da Peneda-Gerês wandern oder die traditionellen Dörfer in den weniger erforschten Beiras erkunden.

Abgesehen von den Naturschönheiten sind portugiesische Städte wie Lissabon und Porto im Vergleich zu ihren spanischen, französischen oder italienischen Pendants äußerst unkonventionell und ungezwungen, liest man. (red, 27.2.2023)