Wien – Der heimische Musikwirtschaftsverband IFPI Austria und die Verwertungsgesellschaft LSG starten eine neue Frauen- und Diversity-Förderaktion. Damit will man diesen Anteil bei österreichischen Musikproduktionen erhöhen, hieß es am Montag in einer Aussendung. Voraussetzung ist, dass "mindestens die Hälfte der an den eingereichten Produktionen beteiligten Personen weiblich oder divers bzw. inter oder offen ist". Dann steht eine Zusatzförderung von pauschal 1.000 Euro in Aussicht.

"Der Weg zu mehr Sichtbarkeit von Gender & Diversity in Österreich ist leider noch ein weiter", wird IFPI-Vorstandsmitglied Annemarie Reisinger-Treiber zitiert. "Diese Förderung ist ein erster Schritt seitens der Musikwirtschaft, Diversität nicht nur finanziell zu unterstützen, sondern in weiterer Folge auch zu versuchen, gemeinsam mit der bunten Szene in Österreich eine Plattform für Gender & Diversity aufzubauen. Diese Initiative stellt hoffentlich den Startschuss für noch weitere dar, um endlich ein Gleichgewicht zu schaffen." (APA, 27.2.2023)