Brite holt in einem umkämpften Endspiel seinen fünften Turniersieg. Spanier war leicht angeschlagen

Das Netz geht an Cameron Norrie. Foto: REUTERS/Sergio Moraes

Rio de Janeiro – Carlos Alcaraz hat im Finale des ATP-500-Turniers in Rio de Janeiro seine erste Niederlage des Jahres hinnehmen müssen. Der Weltranglistenzweite aus Spanien, der mit seinem Finalsieg gegen Cameron Norrie eine Woche zuvor in Buenos Aires eine perfekte Rückkehr nach langer Verletzungspause gefeiert hatte, unterlag am Sonntag dem Briten mit 7:5,4:6,5:7.

Tennis TV

Der 27-jährige Linkshänder Norrie, aktuell die Nummer 13 im Ranking, gewann auf dem Sandplatz in Rio seine fünftes Turnier auf der ATP-Tour. Die Revanche glückte Norrie auch deshalb, weil Alcaraz ab Mitte des zweiten Satzes Probleme am rechten Oberschenkel hatte und behandelt werden musste. (APA; 27.2.2023)