Neuer Job für Klinsi. Foto: APA/AFP/RONNY HARTMANN

Seoul – Jürgen Klinsmann wird neuer Trainer der südkoreanischen Fußball-Nationalmannschaft. Das teilte der nationale Fußballverband am Montag in Seoul mit, der Vertrag des Deutschen läuft bis zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Der 58-jährige Klinsmann folgt auf den Portugiesen Paulo Bento, der nach dem Aus im Achtelfinale der WM in Katar zurückgetreten war.

Für Klinsmann ist es der dritte Job als Nationaltrainer. Von Sommer 2004 bis Sommer 2006 betreute er das deutsche Nationalteam – auch bei der deutschen Heim-WM vor knapp 17 Jahren. Von Juli 2011 bis November 2016 war der Ex-Internationale Nationalcoach der USA. Auf Vereinsebene arbeitete Klinsmann zuletzt bis Februar 2020 als Trainer des deutschen Bundesligisten Hertha BSC. Das Engagement bei den Berlinern dauerte aber keine drei Monate.

Erstes Match am 24. März

"Ich weiß, dass das südkoreanische Nationalteam immer besser wird und seit längerem Ergebnisse einfährt. Ich werde mein Bestes geben, dem Team zu helfen, beim anstehenden Asien-Cup und der WM 2026 Erfolge zu feiern", sagte Klinsmann in einem Statement. Das erste Spiel unter seinem Zepter wird ein Freundschaftsmatch gegen Kolumbien am 24. März.

Klinsmann wird laut Verbandsangaben in Südkorea leben, sein Trainerstab ist noch nicht komplett. Im Rahmen seiner Teamchef-Tätigkeit in den USA war Andreas Herzog ein Assistent des Schwaben. (APA; 27.2.2023)