Dauerbrenner Novak Djokovic. Foto: Reuters/Jevtic

Dubai – Novak Djokovic hat auf der Couch eine weitere Bestmarke aufgestellt. 378 Wochen stand der 22-fache Grand-Slam-Turnier-Champion in seiner bisherigen Tennis-Karriere inzwischen auf Platz eins der Weltrangliste. Das hat noch kein Tennisprofi vor ihm geschafft. Djokovic überholte damit am Montag Deutschlands Tennis-Legende Steffi Graf, die bei den Frauen 377 Wochen die Spitzenposition innehatte. Erstmals stand der 35-jährige Serbe am 4. Juli 2011 auf Platz eins der Weltrangliste.

Nach der Pause im Anschluss an seinen Triumph bei den Australian Open Ende Jänner kehrt Djokovic in dieser Woche beim ATP-Turnier in Dubai auf die Tennis-Tour zurück. In der Rangliste hat er aktuell 200 Punkte Vorsprung auf den Spanier Carlos Alcaraz. Der 19-Jährige hatte am Sonntag im Finale von Rio de Janeiro gegen den Briten Cameron Norrie in drei Sätzen verloren. (APA; 27.2.2023)