Ohrwürmer sind nervig, lästig und dudeln in Endlosschleife in unserem Kopf herum, selbst wenn wir gar nicht mehr wissen, wo wir sie gehört haben. Teilen Sie Ihr Leid!

Diese eine Melodie, die einen nicht mehr loslässt. Dieser Songtext, den man eigentlich unsäglich dumm findet, aber nicht mehr loswird. Dieses Lied, das einen tagsüber in der U-Bahn, im Büroalltag in jedem Meeting und noch bis in die nächtlichen Träume verfolgt. Ohrwürmer können grausam sein.

Keine Hilfe: Ohren zuhalten. Foto: Getty Images/RapidEye/Don Bayley

Das Schlimmste ist, wie leicht sie ausgelöst werden können, wie ansteckend sie sind – und wie schwer man sie wieder loswird. An dieser Stelle die Triggerwarnung: Weiterlesen auf eigene Gefahr.

Ohrwurm gefällig?

Wie ist das bei Ihnen?

Welches Lied spukt Ihnen aktuell im Kopf herum – und wie geht es Ihnen dabei? Haben Sie ein Gegenmittel, das Sie im Forum teilen wollen? Oder geht es Ihnen besser mit "geteiltem Leid" und dem Wissen, dass es nur ein einziges Posting mit präzise gewählten Textfragmenten braucht, sodass auch andere aus der STANDARD-Community über Ihren Ohrwurm fluchen? (Daniela Herger, 28.2.2023)