Joe Nguyen ist so ein richtiger Wiener. Der redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Als Chef und Posterboy – es hängt ein riesiges Selbstporträt in seinem Bistro – serviert er in seinem kleinen Laden Bánh Mì Vienna in der Faulmanngasse im vierten Bezirk nicht nur Schmäh, sondern auch richtig gute vietnamesische Sandwiches.

VIDEO: Wie schmeckt ein Bánh mì? DER STANDARD

Das Bánh Mì ist ein zu kurz geratenes Baguette, das im 18. Jahrhundert von den französischen Kolonialisten in die Region kam. Aber erst in den 1950ern wurde es in einem Saigoner Lokal derart gefüllt, wie man es heute kennt.

Köstliches Baguette gefüllt mit Schweinebauch und Gemüse. Foto: Sebastian Haller

Gefüllt wird das Bánh Mì mit Hühnerleberpastete (Paté), Fleisch (vorzugsweise Schweinebauch), allerlei Saucen (unter anderem Maggi, so machen das laut Ngyuen die Vietnamesen), eingelegtem sowie frischem Gemüse und Koriander – wahlweise auch mit Rind. Es gibt auch eine Veggie-Version, aber "nix geht über Fleisch", sagt der Showman. (RONDO, Kevin Recher, 29.3.2023)