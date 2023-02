Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser ermittelten, 974.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren am Sonntagabend auf ORF 2 mit dabei. Foto: ORF/Prisma Film/Peter Domenigg

Wien – Im Schnitt 974.000 verfolgten am Sonntagabend auf ORF 2, wie Adele Neuhauser im "Tatort: Was ist das für eine Welt" an der Seite von Harald Krassnitzer ermittelte. Der jüngste Austro-"Tatort" erreichte damit einen Marktanteil von 33 Prozent.

Abgesehen von dem Krimi "Alles was recht ist", der am 3. April 2022 seine ORF-2-Premiere erlebte, erzielte "Was ist das für eine Welt" damit laut ORF den höchsten Marktanteil aller Austro-"Tatort"-Filme seit 2016. Besonders erfolgreich war "Was ist das für eine Welt" demnach beim jungen Publikum: Mit einem Marktanteil von 32 Prozent bei den Unter-Dreißigjährigen geht die Folge als bisher bester "Tatort" seit Start der Erfolgsreihe hervor. (red, 27.2.2023)