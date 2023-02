Jung, progressiv und vor allem politisch links – das ist Elly Schlein, die neue und erste Chefin der italienischen Sozialdemokratie. Gestern, Sonntag, setze sich Schlein überraschenderweise bei der öffentlichen Wahl um den Vorsitz des Partito Democratico durch. Von ihren Anhängerinnen und Anhängern wird sie bereits als "Anti-Meloni" gefeiert.

Sieht so der Kurs aus, mit dem die Sozialdemokratie in Europa wieder an Fahrt gewinnen kann? Dominik Straub, STANDARD-Korrespondent in Italien, spricht heute darüber, wer genau Elly Schlein ist. Wir fragen nach, inwiefern die neue Oppositionschefin Italiens Politik aufmischen wird. Und wir sehen uns an, ob sich am Beispiel Italien die mögliche Zukunft der Sozialdemokratie in Europa abzeichnet. (red, 27.2.2023)