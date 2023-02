Wir bedauern! "Vermurkst" ist die Fehlerkolumne des STANDARD, in der wir unsere publizistischen Missgeschicke anzeigen. Doris Priesching und Sebastian Fellner Foto: der standard

Manche Fehler sind für die einen schlimmer als für die anderen. Einem beträchtlichen Teil der Bevölkerung wird es egal sein, dass wir in einem Artikel Star Wars und Star Trek verwechselt haben (so mancher Fehlerkolumnist musste sich über den Unterschied gar erst informieren). Für die jeweiligen Fangemeinden der beiden Science-Fiction-Universen ist so ein vermeintlicher Lapsus aber ein Sakrileg. Gesündigt haben wir in der Rezension des neuesten Star Wars-Computerspiels, da ist einmal ein "Trek" reingerutscht, wo ein "Wars" hätte sein sollen. Darüber hinaus haben wir auch einmal von Photonentorpedos geschrieben, wo Protonentorpedos gemeint waren. Eh klar!

Das Bildarchiv verrät, dass dieses zottelige Wesen aus dem "Star Wars"-Universum stammt. Ob die Ski-Ausrüstung originalgetreu ist, konnte in der Fehlerredaktion nicht eruiert werden. Foto: AP / Bernard Brault

General intendiert

Auch das Radio-Symphonieorchester Wien des ORF hat seine Liebhaberinnen und Liebhaber – dementsprechend groß waren die Proteste, als das zum Sparen gezwungene öffentlich-rechtliche Medienunternehmen die Einstellung des Orchesters bekanntgab. Wir analysierten die politischen Vorgänge, die zum angedrohten Ende des Orchesters führten – und verwiesen dabei gleich zweimal auf den angeblichen "ORF-Intendanten". Klar ist, dass damit Roland Weißmann gemeint war: Der Medienmanager führt die Geschicke des ORF seit 2022. Doch die Position heißt schon seit den frühen 2000er-Jahren nicht mehr Generalintendant, sondern Generaldirektor.

Ein klassischer Rechenfehler passierte uns in der Analyse "Sportwunder Norwegen: Warum ein kleines Land alles kann". Ein Hinweis auf den Fehler steckt schon im Titel: Norwegen ist klein. Behauptet wurde allerdings, dass dort "jeder Frau, jedem Mann theoretisch zwölf Quadratkilometer Fläche zur Verfügung stehen". Wenn dem so wäre, würden die 5,5 Millionen Norwegerinnen und Norweger allerdings im größten Land der Welt leben. Richtig ist, dass auf einen Menschen in Norwegen knapp sieben Hektar Fläche kommen. Zum Fußballspielen reicht’s immer noch. (Sebastian Fellner, 28.2.2023)