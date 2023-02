[Mobbing] Wenn die Schule zum Ort des Schreckens wird

Kommentar: Mobbing in den Schulen geht alle etwas an

[Ukraine-Krieg] Deutsche Zeitenwende ein Jahr nach Scholz' Rüstungsrede in Zeitlupe

[Inland] Wie die Parteien das Bundesheer lieben lernten

[Kultur] Schlecht beraten: Jetzt hat der "Bares für Rares"-Deal ein Nachspiel

[Klimaproteste] Sexualisierung statt Tempo 100. Die Klimaaktivistin Anja Windl von der Letzten Generation ist für Boulevardmedien die "Klima-Shakira". Es ist Aufmerksamkeit – und ein zweischneidiges Schwert, sagt sie

[Umwelt] Plastikverbrauch wird sich bis 2050 annähernd verdoppeln

[Web] One Plus arbeitet an Smartphone mit aktiver Wasserkühlung

[Wetter] Generell setzt sich mit steigendem Luftdruck von Norden her ausgesprochen sonniges Wetter durch. Im Südosten allerdings halten sich noch einige Restwolken recht zäh und es können am Vormittag auch noch ein paar Schneeflocken durch die Luft tanzen. Am Nachmittag bleibt es aber überall trocken. Der Wind weht meist schwach, im Donauraum mitunter mäßig bis lebhaft aus östlichen Richtungen. Frühtemperaturen minus 9 bis minus 2 Grad, Tageshöchsttemperaturen 1 bis 7 Grad.

[Zum Tag] 1835: Eine erste Version von Elias Lönnrots finnischem Nationalepos Kalevala erscheint. In Finnland wird dieses Datum heute als "Kalevala-Tag" begangen.