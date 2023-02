Nach 20 Folgen, in denen wir über alle Basics der Geldanlage gesprochen haben, sehen wir uns an, was wir über das Investieren gelernt haben. Unsere Ausgangsfrage: Angenommen, wir hätten uns etwas angespart, eine Erbschaft oder gar ein großzügiges Geschenk erhalten – wie würden wir heute 10.000 Euro anlegen? Es gibt viel zu beachten, und darüber sprechen wir in dieser Folge.



"Lohnt sich das?" meldet sich am 11. April mit dem Start der zweiten Staffel wieder zurück. Bis dahin: Macht es gut und viel Erfolg in allen Finanzangelegenheiten! (red, 28.2.2023)

